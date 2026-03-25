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獨／褲子套一半、馬桶留排泄物…前美食節目主持人上廁所 疑用力過猛猝逝

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市日前發生上廁所猝死案。圖為救護車示意圖。聯合報系資料照
台北市日前發生上廁所猝死案。圖為救護車示意圖。聯合報系資料照

台北市一名曾擔任電視台美食節目主持人的邱姓男子，日前被發現倒臥在住家廁所，已無生命跡象，警方獲報破門，發現邱男衣衫不整、下半身牛仔褲僅穿一半，馬桶內尚有未沖走的排泄物，疑因如廁用力過猛引發急性心血管疾病。經檢警相驗，確認死因為心因性休克，遺體已發還家屬。

據了解，該名邱姓男子獨居無業、年約50歲，3月14日下午3時許，邱男的友人傳訊息表示「要去找他聊天」，隨後便失聯，友人抵達邱男住處敲門無人應答，但屋內傳來陣陣手機鈴聲，察覺異狀後趕緊向警方報案求助。

轄區警方會同消防人員破門入屋，在浴室驚見邱男癱倒在地，當時他疑似剛如廁完正準備穿褲子，牛仔褲僅套至一半，馬桶內留有大便，且疑似帶有血便跡象，救護人員現場評估，邱男已明顯死亡，未送醫。

警方通知死者家屬，並依規定報請檢察官相驗釐清死因，家屬透露死者生前有心臟疾病，檢方相驗後認定死因是心因性休克，推測可能是排便時瞬間用力過猛，釀心臟負荷過大引發悲劇，家屬對死因無意見。

據悉，死者生前精通廚藝，特別對客家料理有興趣，早年曾受邀主持電視台美食節目，也曾親自經營餐廳擔任店長。

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