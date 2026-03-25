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蘭嶼雙獅岩驚傳溺水 男釣客落海命危緊急搶救

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東蘭嶼東清雙獅岩海域今天傍晚傳出有人落海意外，海巡署開元安檢所獲報派員趕赴現場展開救援行動，不過，救起時已呈現無呼吸、無心跳狀態，現場人員隨即在岸際進行CPR急救，並送醫救治。

海巡署東部分署第一三岸巡隊表示，下午17時38分接獲消防局通報，指出蘭嶼東清雙獅岩海域疑似發生民眾落海意外，接獲通報後立即啟動聯合救援機制，會同蘭嶼消防分隊及東清派出所員警同步趕往現場處置。

救援人員抵達時，溺水者已由同行友人緊急救起，但已呈現無呼吸、無心跳狀態，現場人員隨即在岸際進行CPR急救。後續由消防分隊以救護車將該名男子緊急送往蘭嶼衛生所持續搶救。

經初步查證，溺水者為年約60歲的李姓男子，當時與友人於雙獅岩岸際釣魚，疑似不慎失足落海，釀成意外。

海巡署呼籲，民眾從事海域活動時應隨時留意天候與海象變化，提高安全警覺。若於岸際或港區活動，務必注意自身安全並穿著救生裝備。

海巡接獲通報後立即啟動聯合救援機制，將溺水者送醫救治。圖／岸巡第一三大隊提供
海巡接獲通報後立即啟動聯合救援機制，將溺水者送醫救治。圖／岸巡第一三大隊提供

蘭嶼 海巡署 心跳

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