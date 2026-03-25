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北市建國高架3車連環撞 計程車慘淪夾心餅乾4人送醫
台北市建國高架道路今天下午發生一起連環車禍，陳姓男子駕駛小貨車行經南京東路匝道附近，疑因未注意前方車流已停等，煞車不及猛烈撞擊前方的計程車，計程車被撞再推撞休旅車，撞擊力道大釀三車受損、零件散落一地，現場共3名駕駛與1名乘客受傷送醫，所幸均無生命危險。
中山警方今天下午2時30分獲報，陳男（35歲）駕駛自小貨車沿建國高架道第3車道南往北方向行駛，當車輛接近南京東路匝道口時，前方朱男（43歲）駕駛的計程車因車流狀況煞停，但陳男疑因分神或未保持安全距離，發現時已反應不及，車頭直接撞上計程車尾。
由於衝擊力道強勁，計程車像「夾心餅乾」般再往前推撞徐男（44歲）駕駛的休旅車。事故發生後，高架道路車流一度受阻，後方回堵嚴重。
救護人員到場評估，現場共4名傷者，包括朱姓運將、計程車女乘客、徐姓休旅車駕駛及肇事的陳男，4人皆意識清楚，分別被送往醫院觀察治療，傷勢無大礙；警方對三方駕駛進行酒測，數值均為0。
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