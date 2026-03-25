嘉義縣警察局鑑識科巡官江亞倩憑藉敏銳的影像科學分析，成功揭穿犯嫌偽稱「奪刀自保」的謊言，讓冰冷跡證轉化為關鍵證詞，並助力嘉義縣2024年竊盜破案率達97.74%奪下全國第一，傑出表現獲選第27屆10大傑出女青年。江亞倩說，將持續精益求精，用科學力量守護社會的正義與溫度。

江亞倩任職以來始終投身犯罪現場勘察第一線，在多起震驚社會的殺人、槍砲及毒品製造工廠案中，展現超群的冷靜與細膩。她所撰寫的勘察報告因推論嚴謹、證據鏈完整，多次獲法院及檢察官具體引用；除了偵辦刑案，她更推動「失智症行動計畫」，2025年已累計為100多人完成捺印建檔，運用科技建構無形守護網，讓家屬在焦急尋人時能縮短返家的路。

局長古瑞麟表示，江亞倩展現實務與學術兼備的卓越素質，不僅曾獲選為嘉縣鑑識楷模，更積極將案例研究發表於專業刊物，江亞倩的獲獎證明女性在執法體系中，具備引領正義的專業韌性。

中華民國歷屆10大傑出女青年協會於3月8日國際婦女節舉辦公布典禮，立法院前院長王金平為江亞倩披掛榮譽彩帶。

揭穿奪刀自保謊言還原真相，嘉縣警巡官江亞倩獲10大傑出女青年。圖／嘉義縣警局提供

從刑案現場到守護失智長者，嘉縣警江亞倩獲頒10大傑出女青年。圖／嘉義縣警局提供

中華民國歷屆10大傑出女青年協會於國際婦女節舉辦公布典禮，嘉縣警巡官江亞倩獲10大傑出女青年。圖／嘉義縣警局提供