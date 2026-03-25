北市火災肇因多電氣因素 消防局籲落實五不一沒有

台北市消防局今天表示，統計北市去年共發生1021件火災，肇因之冠為電氣因素，呼籲民眾應落實「不」超過負載等「五不一沒有」用電原則，選購鋰電池產品時應確認合格標章。

消防局下午發布新聞稿表示，隨著現代生活對電器設備的依賴日益增加，稍有不慎即可能引發電氣火災。統計台北市於去年1至12月共發生火災1021件，其中因電氣因素引起者達365件、占35.7%，為最主要火災原因。

近期典型案例發生於今年1月底，消防局說，萬華區一處民宅因行動電源充電時無人在側而引發火災，加上屋內堆積大量雜物，導致火勢迅速蔓延，所幸屋主及時發現並通報，成功疏散15人，才未釀傷亡。

消防局提到，常見案例還包括臥室內延長線遭床鋪或櫃體壓迫受損；或在客廳同時使用多項高功率電器造成過載，顯示日常用電習慣與環境檢查的重要性。

為維護居住安全，消防局呼籲，民眾應落實「五不一沒有」用電原則，分別為「不」超過負載、「不」捆綁電線、「不」靠近可燃物、插頭「不」污損、插頭「不」用時不插，以及「沒有」安全標章不用。

消防局建議，針對日益普及的鋰電池產品，像是手機、行動電源等，選購時也應確認具備合格標章，使用時應遵循說明書指示，避免過度充放電、受潮或撞擊，且充電時人勿離開；若發現電池有膨脹或發熱情形，應立即停止使用並回收。