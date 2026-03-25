毒咖啡包印卡通圖樣偽裝 新北警破獲逮1嫌移送

新北警方今天表示，查獲李姓女子涉嫌販售偽裝成咖啡包的毒品，外包裝印有卡通與線上遊戲圖樣，吸引青少年購買，警方在三重查扣逾300包毒品咖啡包，逮捕李女詢問後移送偵辦。

新北市政府警察局刑事警察大隊今天發布新聞表示，日前接獲線報稱，李姓女子於新北市三重區一帶販售毒品咖啡包，且外包裝印有知名卡通角色及線上遊戲圖樣，藉此吸引青少年購買。

警方說，跟監多日後鎖定李嫌位於新北市三重區的租屋處後，向法院聲請搜索票獲准；於20日執行搜索，現場查獲含有第三級毒品卡西酮類的咖啡包逾300包，另有愷他命及依托咪酯煙彈等違禁品。

市刑大告訴中央社記者，國內濫用藥物情形嚴重，新興卡西酮類合成毒品，針對年輕族群以偽裝方式，混雜於咖啡包、奶茶包或軟糖中，進而流竄於夜店、KTV、飯店轟趴等娛樂場所，造成極大的社會問題。

警方說，李女供出咖啡包的來源，目前警方循線擴大追查。另依照違反毒品危害防制條例將李女移送新北地檢署偵辦，偵訊後交保候傳。

市刑大說，毒品咖啡包常以各式特殊包裝及標語作為掩護，藉以引發民眾好奇心，此類產品混合多種毒品成分，對人體危害風險高。提醒家長多留意家中青少年是否持有來源不明或包裝可疑之物品，並適時關懷與介入。

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