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練武奇葩？阿伯平交道前「倒立看火車」 警察要辦了
彰化縣溪湖糖廠小火車平交道前昨天竟有一名阿伯在前方倒立，被路人拍下po上網，網友說「倒立看火車我還是第一次看到」，引發熱議，不過警方表示，這名男子已違反「道路交通管理處罰條例」，將透過影片查證身分，依法開罰。
民眾24日11點多行經溪湖鎮彰水路溪湖糖廠小火車平交道前，看到一名阿伯在平交道柵欄放下來時，突然走到柵欄前表演倒立，由於許多車輛當時也緩緩停下來等小火車通過，對於阿伯的倒立行為感到不解，有民眾還拍下po上網。
po網民眾說「狗吠火車我是看過，但倒立看火車我還是第一次看到」，影片引發熱議，有民眾說「這是在練蛤蟆功嗎？」、「笑死，奇葩」。
溪湖警分局表示，根據「道路交通管理處罰條例」第78條規定「於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通」規定，可處新台幣500元以下罰鍰，將會透過影片查證身分，依規定開罰。
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