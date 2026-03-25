國道拋錨車竟是死亡陷阱 未設警示釀後方追撞1死2傷

前天深夜國道1號北向45公里桃園路段有輛五門廂式轎車行經突然在中縣車道熄火，後方大型貨櫃車宇姓駕駛見狀減速停車，詎料，跟在後方凌志轎車熊姓駕駛未注意當場撞上大貨車尾部，不僅受困車內，後座王、馬姓男女乘客送醫，王男死亡，各車駕駛均無酒駕，肇事責任待釐清。

國道公路警察局勤務指揮中心晚間10時40分據報，分別轉通報第一公路警察大隊、及轄區桃市消防隊人員到場處理，救難人員費盡力氣將車體破壞，才能在擠壓變形的車體及車頭處，救出受困駕駛座的熊男，檢傷發現，隨即發現，後座還有受傷的59歲王姓男子與52歲馬姓女子，緊急將同車3人送林口長庚檢查。

國道公路警察表示，27歲吳女行經北上45公里處突然熄火減速，後方駕駛大貨車36歲宇姓男子見狀，趕緊跟著停車，但行駛於大貨車後方的凌志駛車駕駛則疏於注意車前狀況，當場追撞大貨車尾部，造成車頭全毀，自己受困扭曲變形的駕駛座上，後座男女乘客事故發生後，因受到撞擊受傷，緊急送往林口搶救，但因王男意識不清點，狀況危急，送醫仍不治。

大貨車後方的凌志轎車未注意車前狀況減速，當場撞上大貨車尾部，追尾成功，不過卻釀駕駛自己及同車男女友人受傷送醫，王男稍後傷重不治。圖／國道公路警察局提供

大貨車後方的凌志轎車未注意車前狀況減速，當場撞上大貨車尾部，追尾成功，不過卻釀駕駛自己及同車男女友人受傷送醫，王男稍後傷重不治。圖／國道公路警察局提供