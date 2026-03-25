中油大林煉油廠辦廉政講座 檢察官親授識詐防毒反貪心法

台中市第二警分局某派出所長在勤教時，向所內同仁分享過去偵辦「姦屍」案件的經驗，但警員爆料，該所長分享以熱毛巾敷屍體下體，以及「進去後跟正常人一樣舒服」的言論，恐未考慮當時仍有女性警員在場，警員也稱，該所長在所內也有用績效換假等不當管理方式，二分局表示，所長不當言論，將依規究責，有關管理措施方面，則仍屬溝通階段，尚未實施。

2026-03-25 11:45