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中油大林煉油廠辦廉政講座 檢察官親授識詐防毒反貪心法
詐騙、毒品樣態日益更新，台灣中油大林煉油廠今舉辦廉政講座，邀請橋頭地檢署主任檢察官施家榮演講，施家榮以實務經驗分享案例，協助中油同仁了解常見違法態樣與風險。
中油前煉製事業部執行長徐漢涉貪被重判25年，徐漢涉及標案共10案，涉貪金額逾千萬元，大連煉油廠今天以「識詐、防毒、守法紀—打造安全職場與清廉環境」，邀請施家榮分享廉潔對於職場重要性。
施家榮以檢察官實務經驗，分享詐騙、毒品等日益更新的手法、樣態，還以實際偵辦過的案件為例，說明公務執行可能涉及的廉政風險，提醒同仁在工作中應秉持依法行政與廉潔自持原則。
另外，近年常見詐騙手法，如假投資、網路購物詐騙及打工廣告陷阱等，提醒中油同仁提高警覺，避免落入詐騙或毒品陷阱。
大林煉油廠廠長許信豐表示，面對日益多元的毒品與詐騙手法，唯有持續建立正確觀念並提高警覺，才能有效避免落入不法陷阱。透過反毒、反詐宣導，不僅是守護機關廉潔形象，更是為了保護每一位同仁及其家庭的安全。
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