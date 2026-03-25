台北出現日本撞人族？男遭控刻意撞擊 受害女衝上前理論還被踹

台灣也出現先前日本街頭刻意衝撞人的「撞人族」？今天上午9時許，39歲孫姓女子向台北市警方報案，她前幾天遭一名陌生男子撞到，今天早上去上班，路上又看到同一名男子撞她的同事，她上前理論，對方卻踹她一腳，孫女隨即一路尾隨對方至捷運忠孝敦化站，並請捷運警察協助攔查後報案。

敦化南路派出所指出，今天上午9時許接獲民眾報案，捷運忠孝敦化站服務台發生一起糾紛案件，警方接獲報案後趕赴現場處理，到場時現場已沒有明顯衝突情形。

報案人孫姓女子表示，近期有同事行經仁愛路四段時，遭25歲徐姓男子刻意撞擊，她自己前幾天也被對方撞到；今天上午，孫女上班時，再次目擊徐男疑似撞擊其他同事，她立即上前理論，過程中遭對方踹一腳，孫女一路尾隨徐男至捷運忠孝敦化站，並請捷運警察協助攔查後報案。

徐姓男子否認自己刻意撞人，聲稱是孫女及其同事自己走路看手機，彼此沒有留意才會相撞；經警方了解，徐男疑似因不滿部分行人邊走邊使用手機，故意不閃避，導致肢體碰撞；警方向當事雙方說明相關法律權益後，孫姓報案人表示將再行考慮是否提出告訴，若有需要會再請警方協助。