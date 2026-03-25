宜蘭冬山鄉土地公廟出現「釣金賊」 大膽男多次夜襲撬香油錢箱遭逮

宜蘭冬山鄉一間土地公廟傳出多次被偷香油錢，23歲李男趁深夜潛入廟宇，從起初的「釣魚式」行竊，演變為直接破壞錢箱。廟方清點後發現損失3萬多元，憤而報警，羅東警分局接獲報案後展開偵辦，迅速逮到李嫌，依竊盜罪嫌移送地檢署。

根據監視器畫面與社群平台貼文顯示，該名年輕男子行徑相當大膽，多次挑選凌晨零時過後動手。3月15日他先是以繩索「黏釣」方式嘗試竊取香油錢；24日深夜，他再度帶著工具返回現場，先用手機手電筒探照箱內財物，隨後竟直接拿扳手暴力撬開香油錢箱的四個角落。

廟方指出，該名竊賊顯然是「預謀犯案」，對廟內環境非常熟悉，短暫離開後還會更換工具再度折返，幾次行竊下來，累計損失金額約3萬多元，信眾痛罵：「年輕人好手好腳，不去工作，連土地公的錢也敢偷，真的很可惡！」

監視器影像被貼在社群平台曝光，引發熱議，網友指出該男在羅東、冬山、三星一帶出沒，提醒民眾注意。不少人紛紛留言斥責：「人在做天在看，真的傻眼」、「那邊離警局超近的，現在小孩真大膽」、「吃藥吃到沒錢，挖神明的錢繼續吃」。

羅東警分局獲報立即啟動偵辦並調閱監視器，確認竊嫌的動線與交通工具，迅速鎖定身分並將其查獲到案。全案訊後依竊盜罪嫌移請宜蘭地檢署偵辦，為防止類似案件再度發生，針對轄內宮廟規劃防竊勤務，加強夜間巡邏與守望，維護地方治安。

宜蘭冬山鄉近日傳出土地公廟香油錢竊案，23歲李男犯案過程被拍下，廟方清點後發現損失3萬多元，報警逮人。翻攝自threads.maya