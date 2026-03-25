一名竹聯幫信堂冠信會柯姓組長組建犯罪組織，以高薪誘騙泰籍女子來台強逼賣淫。圖：讀者提供

一名竹聯幫信堂冠信會柯姓組長組建犯罪組織，以高薪誘騙泰籍女子來台從事陪酒，實則扣押護照強逼賣淫，該集團行徑極為冷酷，甚至在被害人生理期時仍逼迫其服藥接客。桃園檢警去(114)年11月接獲情資隨即組成專案小組，當晚就救出2名被害人，並持續追查陸續將主嫌46歲柯男等9人逮捕到案，檢方近日偵結移審，對柯嫌等9人分別求處有期徒刑7年至11年6月不等。

警方當場帶回負責監控的李女。圖：讀者提供

該犯罪集團以46歲柯男為首，身分為竹聯幫信堂冠信會組長，與45歲黃男及30歲陳女負責招募泰籍女子來台從事陪酒與性交易；26歲黃男負責監控女子外出行蹤；27歲李女與56歲黃男負責整理房務、提供飲食及招攬男客；25歲葉男、39歲詹男及24歲鄒男則擔任馬伕，負責載送女子外出陪酒及性交易，形成分工明確之犯罪組織。

據警方調查，20歲泰國籍B女透過友人介紹，與同為泰國籍之陳女聯繫來台工作，對方以「坐台陪酒」為名，稱2周即可賺取5至6萬元，並出資支付機票費用。未料18歲A女與B女入境後即遭帶往住宿地點，護照與行李被扣留，並遭強迫從事性交易，即便月事來潮仍被要求接客，行動亦遭人監控，難以對外求援。

B女母親察覺異狀後，透過女兒提供之定位資訊向泰國貿易經濟辦事處求助，案經警政署國際組特勤科轉報，中壢分局於去年11月26日晚間21時許獲報後，立即派員前往中壢區永興街一處超商查處，獲報後短短5分鐘內即成功救出正被帶往採購生活物資的被害人2女，並當場帶回負責監控的李女，由檢察官於隔日訊問被害人等後，即刻安置被害人等至適當、安全之處所，以避免再受害之可能性，亦向桃園地方法院聲請羈押禁見李姓被告獲准。

後續經檢察官指揮專案小組與內政部移民署通力合作，對尚未到案之被告實施境管措施，分於去年11月28日、12月19日、115年2月22日，在桃園國際機場，拘提企圖潛逃出境之陳姓、黃姓、鄒姓被告到案，經檢察官訊後均向桃園地院聲押禁見獲准。期間，葉姓被告聞風逃逸並以小三通管道潛逃出境，但仍遭檢警掌握行蹤，待其於今年2月1日入境之際，將葉姓被告拘提到案並聲押禁見獲准。

此案行動共搜索性交易地點4處，扣得監視器影像、行動電話、筆記型電腦及犯罪所得共計37萬餘元等物，經由數位鑑識還原，勾稽比對柯姓被告等人犯罪過程之聯繫暨分工紀錄，於今年1、2月間陸續將黃姓、黃姓、詹姓、柯姓被告等人拘提到案，除詹姓外其餘3人均聲押禁見獲准。

桃園地檢署於近日偵查終結移審，認定柯姓被告均等9人均涉犯刑法第231條之1第1項之意圖營利，以監控、違反本人意願之方法使男女與他人為性交行為，及同法第302條之1第1項第1款之3人以上共犯私行拘禁等罪嫌而提起公訴，並審酌柯姓被告等9人毫無尊重人性尊嚴及性自主權之觀念，利用被害人等孤身來台、語言不通、舉目無親而難以求援之處境，視被害人等為營利工具，剝奪行動自由，甚至無視被害人等於賣淫期間適逢生理期，仍強逼被害人服用停經藥物後繼續接客從事性交易等情，具體求處有期徒刑7年至11年6月不等之刑度。

中壢分局長林鼎泰強調，警方將持續掃蕩幫派犯罪及人口販運等不法行為，絕不容許犯罪集團以誘騙或控制方式剝削外籍人士牟利，並呼籲民眾若發現疑似人口販運或遭非法控制情形，應立即向警方通報，共同守護社會治安與人身安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：來台夢碎！2泰女遭強扣護照餵藥賣淫 桃園檢警逮9人求重刑