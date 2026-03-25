快訊

柬埔寨探監晚安小雞遭檢查相機 薔薔驚吐「裡面都是我裸照」

MLB／無緣進入守護者開季名單 費爾柴德預計從3A出發

17歲開跑車、19歲置產、日贏1億…林秉文「敢贏不敢輸」 曾自曝致富手法

聽新聞
0:00 / 0:00

嚇死！趁母不注意...台中10歲童爬5樓陽台室外機撿物 雲梯車來救

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市西屯區一處社區昨晚傳出有10歲男童受困5樓陽台室外機的狀況，男童母親當時因忙家務未注意，後來發現時，緊緊拉住兒子，但拉不上來，消防隊出動雲梯車，才結束驚險場面。

台中市消防局昨晚6時許獲報，西屯區福瑞街一處社區有10歲男童受困5樓陽台，消防局派遣西屯、協和等分隊，出動3車10人，由西屯分隊小隊長陳杰祺帶隊前往搶救。

消防隊到場時，男童站在5樓陽台的室外機上，消防隊用雲梯車升梯，接觸男童後，協助脫困。

男童母親說，案發時正在忙家務，屋內呼叫兒子，都沒聽到兒子回應，後來才發現男童站於屋外冷氣外室處，趕緊用雙手緊緊拉住，但無法把兒子拉進來。男童則說，寫作業時，不小心掉落文具，才爬上該處。

警消確認，男童意識清楚、無明顯外傷，也拒絕送醫後返隊。

台中市一名男童為撿拾掉落文具，昨晚爬出窗外，受困5樓室外機，警消出動雲梯車救援，驚險場面被被民眾拍下。圖／摘自Threads（網友jason81426）
台中市一名男童為撿拾掉落文具，昨晚爬出窗外，受困5樓室外機，警消出動雲梯車救援，驚險場面被被民眾拍下。圖／摘自Threads（網友jason81426）

消防隊 台中

延伸閱讀

影／南科工業區玻璃基板製造商安瀚視特傳火警 消防救援逾4小時滅火

「中油最貪執行長」徐漢台東落網 逃亡6天賠掉500萬元

國道3號南港路段火燒車 駕駛逃生警消人員趕到灌救

高雄富邦BOT工地鋼筋高空落地 砸傷2車釀1死原因曝光

相關新聞

桃園燒烤店凌晨打烊後火警 男酒客店裡休息成焦屍

桃園市大溪區一家燒烤店今天上午火警，消防局第四大隊立即趕付現場，不到半小時就撲滅火事，不過在廚房位置發現一具焦屍，初步分不清男、女，警方正設法追查身分和釐清案情。

嚇死！趁母不注意...台中10歲童爬5樓陽台室外機撿物 雲梯車來救

台中市西屯區一處社區昨晚傳出有10歲男童受困5樓陽台室外機的狀況，男童母親當時因忙家務未注意，後來發現時，緊緊拉住兒子，但拉不上來，消防隊出動雲梯車，才結束驚險場面。

影／太驚險！公車衝下忠孝橋削過機車 2長腿妹險遭車輪輾過

新北市忠孝橋三重端下橋匝道尖峰時段交通非常擁塞，2名年輕女子前天共乘機車原本停等紅燈，卻突然往右偏移起步向前，被旁邊呼嘯而過的公車擦撞慘摔，差點跌在車輪前方，生死瞬間令人捏把冷汗。

有女警在！派出所長開會竟分享「姦屍案」細節 台中二分局：依規究責

台中市第二警分局某派出所長在勤教時，向所內同仁分享過去偵辦「姦屍」案件的經驗，但警員爆料，該所長分享以熱毛巾敷屍體下體，以及「進去後跟正常人一樣舒服」的言論，恐未考慮當時仍有女性警員在場，警員也稱，該所長在所內也有用績效換假等不當管理方式，二分局表示，所長不當言論，將依規究責，有關管理措施方面，則仍屬溝通階段，尚未實施。

大溪燒烤店火警死者身分曝 20歲男酒後留店內休息竟傳憾事

桃園市大溪區員林路二段今(25)日清晨6時23分許發生燒烤店火警，整間店全面燃燒，消防人員在半小時後將火勢撲滅，發現現場有1人已成焦屍。

平頭男公墓直播縱火？台中警、消調查排除他涉嫌公墓火警

一名男子在台中市石岡區公墓涉嫌直播點火，被懷疑引起公墓火警，台中警、消追查，並到男子住處調查，現場模擬後已排除男子縱火嫌疑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。