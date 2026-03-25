嚇死！趁母不注意...台中10歲童爬5樓陽台室外機撿物 雲梯車來救

台中市西屯區一處社區昨晚傳出有10歲男童受困5樓陽台室外機的狀況，男童母親當時因忙家務未注意，後來發現時，緊緊拉住兒子，但拉不上來，消防隊出動雲梯車，才結束驚險場面。

台中市消防局昨晚6時許獲報，西屯區福瑞街一處社區有10歲男童受困5樓陽台，消防局派遣西屯、協和等分隊，出動3車10人，由西屯分隊小隊長陳杰祺帶隊前往搶救。

消防隊到場時，男童站在5樓陽台的室外機上，消防隊用雲梯車升梯，接觸男童後，協助脫困。

男童母親說，案發時正在忙家務，屋內呼叫兒子，都沒聽到兒子回應，後來才發現男童站於屋外冷氣外室處，趕緊用雙手緊緊拉住，但無法把兒子拉進來。男童則說，寫作業時，不小心掉落文具，才爬上該處。

警消確認，男童意識清楚、無明顯外傷，也拒絕送醫後返隊。