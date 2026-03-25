影／太驚險！公車衝下忠孝橋削過機車 2長腿妹險遭車輪輾過

新北市忠孝橋三重端下橋匝道尖峰時段交通非常擁塞，2名年輕女子前天共乘機車原本停等紅燈，卻突然往右偏移起步向前，被旁邊呼嘯而過的公車擦撞慘摔，差點跌在車輪前方，生死瞬間令人捏把冷汗。

前天下午4時57分，19歲謝姓女子騎機車搭載17歲黃姓少女，自台北市過忠孝橋下三重端中正南路匝道時，內側直行車道擁塞滿是汽機車排隊停等前方路口紅燈，外側右轉專用道則是綠燈，下坡車輛魚貫快速通行。

謝女的機車原本挨著車道分隔線內緣停在內側車道，卻突然往右偏移越線起步向前，這時48歲陳姓司機駕駛的大都會客運14路公車沿外側右轉專用道快速下橋，左側車身猛然擦撞謝女機車，導致2名女子瞬間慘摔，波及旁邊2輛機車、1輛汽車。

許多人目擊這起驚險車禍，前方車輛的行車記錄器且清楚拍下過程，2名女子跌倒時命大撞擊公車的左前車身和車輪側面，差點就摔在車輪前，後果不堪設想。2人最後還能自行起身，僅受擦挫傷被救護車送醫。

事後行車影像被上傳社群，網友議論紛紛指責機車想搶快亂鑽卻不顧右後方來車，而公車也是很敢衝，下坡「刷卡」呼嘯而過還敢開那麼快。警方表示事故駕駛皆未飲酒，現場依規定測繪記錄，詳細肇因與肇責尚待調查釐清。

新北市忠孝橋三重端下橋匝道尖峰時段交通非常擁塞，2名年輕女子前天下午共乘機車原本停等紅燈，卻突然往右偏移起步向前，被旁邊呼嘯而過的公車擦撞慘摔，差點跌在車輪前方，生死瞬間令人捏把冷汗。記者林昭彰／翻攝

新北市忠孝橋三重端下橋匝道尖峰時段交通非常擁塞，2名年輕女子前天下午共乘機車被旁邊呼嘯而過的公車擦撞慘摔，差點跌在車輪前方，生死瞬間令人捏把冷汗，最後還能自行起身僅受擦挫傷被救護車送醫。圖／翻攝threads@pink_orange0310