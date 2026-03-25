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有女警在！派出所長開會竟分享「姦屍案」細節 台中二分局：依規究責

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第二警分局某派出所長在勤教時，向所內同仁分享過去偵辦「姦屍」案件的經驗，但警員爆料，該所長分享以熱毛巾敷屍體下體，以及「進去後跟正常人一樣舒服」的言論，恐未考慮當時仍有女性警員在場，警員也稱，該所長在所內也有用績效換假等不當管理方式，二分局表示，所長不當言論，將依規究責，有關管理措施方面，則仍屬溝通階段，尚未實施。

第二警分局警員在臉書社團「靠北Police」爆料，所長在本月21日勤教時，分享過去偵辦的姦屍案，提及「用熱毛巾敷屍體下體20分鐘後就會軟軟的」、「進去後跟正常人一樣會很舒服」、「沒什麼差別」等語。

警員認為，所長在勤教時分享此案例的言論，讓男性警員都有些聽不下去，更遑論當時還有女警在場。

警員也認為，該名所長還有以績效換假、同仁送請調報告遭置之不理，以及不合理的勤務表等管理方式，也都讓同仁有怨言，希望分局介入。

第二警分局表示，該所長未審慎選擇宣導案例，雖是轉述歹徒描述犯案過程，但未考慮仍有女性同仁在場，描述犯案過程過於直白，雖有詢問在場同仁意見，其身為單位主管，仍應具備更高之性別議題敏感度，相關作為確有未盡周延之處。

二分局指出，除提醒相關幹部注意勤務教育內容、表達方式外，也將依相關規定予以究責，並列為案例加強宣導，強化內部溝通與性別意識，以避免類似情形再度發生，另有關所長內部管理相關措施，目前仍屬溝通討論階段，尚未正式實施。

台中市第二警分局所長被警員爆料，勤教時分享的案例，有可議之處。圖／摘自臉書
台中市第二警分局所長被警員爆料，勤教時分享的案例，有可議之處。圖／摘自臉書

台中市第二警分局。圖／本報資料照
台中市第二警分局。圖／本報資料照

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