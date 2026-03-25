快訊

無奈馬英九「忘了很多事」 蕭旭岑駁背信指控：我什麼事都跟他報告

油價要失控了？伊朗談判條件曝光…要收「過路費」 停火前景不明

伊朗借聯合國機構正式宣布！滿足3條件可安全通行荷莫茲海峽

聽新聞
0:00 / 0:00

大溪燒烤店火警死者身分曝 20歲男酒後留店內休息竟傳憾事

桃園電子報／ 桃園電子報

S 314695752 0
桃園市大溪區員林路二段發生燒烤店火警。圖：讀者提供

桃園市大溪區員林路二段今(25)日清晨6時23分許發生燒烤店火警，整間店全面燃燒，消防人員在半小時後將火勢撲滅，發現現場有1人已成焦屍。如今死者的身分曝光，是一名20歲黃姓男子，為店內常客，因酒後無法騎車，店家於凌晨4結束營業後，便讓黃男獨自留在店裡休息，不料隨後竟發生火警，傳出憾事。有關火災發生原因，尚待消防局進一步調查釐清。

S 314695757 0
有關火災發生原因，尚待消防局進一步調查釐清。圖：讀者提供

大溪警分局表示，根據燒烤店負責人江姓女子轉述，黃男為店內常客。店家於凌晨4、5時結束營業後，因黃男飲酒後不適合騎車，便讓其留在店內休息，隨後離開現場，未料不久即發生火警。警方指出，全案後續將報請檢察官相驗，以釐清死因及相關責任。

大溪分局呼籲，民眾如發現火災應立即撥打119報案，並儘速疏散避難，以確保自身安全。

 

本文章來自《桃園電子報》。原文：大溪燒烤店火警死者身分曝 20歲男酒後留店內休息竟傳憾事

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

火災 消防人員

延伸閱讀

平頭男公墓直播縱火？台中警、消調查排除他涉嫌公墓火警

清明節前公墓火警頻傳 彰化女消防員跳Lucy舞…勸世勿點火

桃園燒烤店凌晨打烊後火警 男酒客店裡休息成焦屍

影／南科工業區玻璃基板製造商安瀚視特傳火警 消防救援逾4小時滅火

相關新聞

高雄佛具行爆內鬼2離職員工搬走千具佛像 市值7500萬卻低價轉賣

高雄鳳山區某間知名佛具行倉庫去年6月遭竊，業者隨後發現大量相同佛像、佛具在網路上以低價販售，懷疑竊嫌將被偷佛像放上網路轉賣，鳳山警分局獲報後鎖定該店黃姓、侯姓員工偵辦，自去年7月至今年1月執行5次搜索，查獲大量被竊佛具，黃男、侯女被依業務侵佔、竊盜罪移請高雄地檢署偵辦。

黑煙竄天爆炸聲響！里港菜市場深夜大火多間攤商店面燒毀

屏東縣消防局昨天深夜11時28分時接獲報案，里港鄉菜市場發生火警，消防人員到場，菜市場深陷火海，火勢直到今天清晨5時34分熄滅，現場研判是先3間攤商店面起火燃燒，之後延燒周邊9間攤販，燃燒面積與損失待評估，現場幸無人傷亡。

桃園燒烤店凌晨打烊後火警 男酒客店裡休息成焦屍

桃園市大溪區一家燒烤店今天上午火警，消防局第四大隊立即趕付現場，不到半小時就撲滅火事，不過在廚房位置發現一具焦屍，初步分不清男、女，警方正設法追查身分和釐清案情。

大溪燒烤店火警死者身分曝 20歲男酒後留店內休息竟傳憾事

桃園市大溪區員林路二段今(25)日清晨6時23分許發生燒烤店火警，整間店全面燃燒，消防人員在半小時後將火勢撲滅，發現現場有1人已成焦屍。

平頭男公墓直播縱火？台中警、消調查排除他涉嫌公墓火警

一名男子在台中市石岡區公墓涉嫌直播點火，被懷疑引起公墓火警，台中警、消追查，並到男子住處調查，現場模擬後已排除男子縱火嫌疑。

清明節前公墓火警頻傳 彰化女消防員跳Lucy舞…勸世勿點火

清明節前各地公墓雜草火警頻傳，彰化縣3月14至22日全縣已發生46件墓地雜草火警，消防局除了呼籲勿因燒紙錢引燃火警，可能被重罰10萬元，消防局第二大隊4名女消防員還跳起改編的「Lucy國民健康操」，提醒鄉親「你嘛幫幫忙，清明不點火，大家逗陣來」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。