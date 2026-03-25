桃園市大溪區員林路二段發生燒烤店火警。圖：讀者提供

桃園市大溪區員林路二段今(25)日清晨6時23分許發生燒烤店火警，整間店全面燃燒，消防人員在半小時後將火勢撲滅，發現現場有1人已成焦屍。如今死者的身分曝光，是一名20歲黃姓男子，為店內常客，因酒後無法騎車，店家於凌晨4結束營業後，便讓黃男獨自留在店裡休息，不料隨後竟發生火警，傳出憾事。有關火災發生原因，尚待消防局進一步調查釐清。

有關火災發生原因，尚待消防局進一步調查釐清。圖：讀者提供

大溪警分局表示，根據燒烤店負責人江姓女子轉述，黃男為店內常客。店家於凌晨4、5時結束營業後，因黃男飲酒後不適合騎車，便讓其留在店內休息，隨後離開現場，未料不久即發生火警。警方指出，全案後續將報請檢察官相驗，以釐清死因及相關責任。

大溪分局呼籲，民眾如發現火災應立即撥打119報案，並儘速疏散避難，以確保自身安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：大溪燒烤店火警死者身分曝 20歲男酒後留店內休息竟傳憾事

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