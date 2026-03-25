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平頭男公墓直播縱火？台中警、消調查排除他涉嫌公墓火警

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名男子在台中市石岡區公墓涉嫌直播點火，被懷疑引起公墓火警，台中警、消追查，並到男子住處調查，現場模擬後已排除男子縱火嫌疑。

台中市東勢警分局今天說明，石岡區石岡第四公墓火災及民眾直播點火燒稻草影片上傳臉書社群平台，經調查發生時間在3月24日上午10時53分，地點在中市石岡區石岡第四公墓。

東勢分局表示，石岡第四公墓昨天疑為掃墓遺留之灰燼導致雜草燃燒，現場無人員傷亡、無財損。該直播男子經石岡消防分隊火調組至派出所告發這件火災案疑似人為縦火，並提供消防車行車紀錄影像。

警方調閱路口cctv影像查出疑似可疑人騎乘機車至該公墓，會同消防局火調課前往該男子住處請他配合調查並現場模擬，由火調科排除該男子縦火嫌疑。警方表示，縱火行為除現行犯由警察機關依法偵處移送法辦，非現行則由消防局火調科出具報告依法偵處。

臉書爆料公社有網友PO文和影片，一名平頭男子在公墓點火，網友寫「知道台中最近火警為什麼那麼多嗎？因為有這種人故意直播放火，自稱義消？」台中市消防局表示，已調查過，台中義消及民團並無此人。

台中市多處公墓最近火警多，一名男子自稱義消在公墓縱火還直播。圖／取自臉書爆料公社
台中市多處公墓最近火警多，一名男子自稱義消在公墓縱火還直播。圖／取自臉書爆料公社

爆料公社 公墓 台中 直播

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