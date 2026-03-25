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清明節前公墓火警頻傳 彰化女消防員跳Lucy舞…勸世勿點火

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

清明節前各地公墓雜草火警頻傳，彰化縣3月14至22日全縣已發生46件墓地雜草火警，消防局除了呼籲勿因燒紙錢引燃火警，可能被重罰10萬元，消防局第二大隊4名女消防員還跳起改編的「Lucy國民健康操」，提醒鄉親「你嘛幫幫忙，清明不點火，大家逗陣來」。

清明節前民眾返鄉掃墓，公墓雜草火警也大增，讓消防人員疲於奔命，消防局各大隊也加強防火宣導，第二大隊還請4名女消防員跳起改編的「Lucy國民健康操」將短影音po在二大隊臉書，希望連小朋友都看到，回去跳給阿公阿嬤看，宣導掃墓不要再用火。宣傳影音

只見4名女消防員逗趣動作，讓人印象深刻，除了短影音宣傳，二大隊也與永靖公所清潔隊合作，請垃圾車懸掛宣導布條，利用垃圾車穿梭大街小巷達到防火宣導效果。

彰化縣消防局長施順仁表示，本月14日至22日全縣已發生近50起墓地雜草火警，民眾燃燒金紙可能造成雜草火警，依消防法最高可處3000元罰鍰；若因此造成空氣污染，更可依空氣污染防制法重罰10萬元。若焚燒因此危害公共安全，更可能觸犯刑法放火罪，請民眾勿以身試法。

消防局也因應掃墓人潮，在4月5日清明節前假日派遣人車進駐各重點墓區，廣設取水站，並於主要出入口設置QR Code導引看板，提供民眾快速導航至取水點及金紙集中區，同時結合無人機高空巡查，即時蒐證取締違規焚燒行為；環保局也運用5座國家空品測站彰化、二林、線西、大城、員林5站點，透過AI判煙機制加強監控。

消防局第二大隊4名女消防員在網路跳改編的「Lucy國民健康操」，提醒鄉親「你嘛幫幫忙，清明不點火，大家逗陣來」。圖／取自消防局第二大隊臉書
消防局第二大隊4名女消防員在網路跳改編的「Lucy國民健康操」，提醒鄉親「你嘛幫幫忙，清明不點火，大家逗陣來」。圖／取自消防局第二大隊臉書

消防局加強防火宣導，並出動無人機高空巡查，即時蒐證取締。圖／消防局提供
消防局加強防火宣導，並出動無人機高空巡查，即時蒐證取締。圖／消防局提供

消防局第二大隊也與永靖公所清潔隊合作，請垃圾車懸掛宣導布條，加強防火宣導。圖／消防局第二大隊提供
消防局第二大隊也與永靖公所清潔隊合作，請垃圾車懸掛宣導布條，加強防火宣導。圖／消防局第二大隊提供

田中近日公墓雜草火警，消防員出動滅火。圖／消防局第二大隊提供
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彰化 消防人員

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