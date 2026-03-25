桃園燒烤店凌晨打烊後火警 男酒客店裡休息成焦屍

桃園市大溪區一家燒烤店今天上午火警，消防局第四大隊立即趕付現場，不到半小時就撲滅火事，清理火場的時候在廚房發現一具焦屍，初步查出是20歲男子、常客，酒醉睡店裡，警方正設法釐清案情。

消防局上午約06時23分接獲報案，指出大溪區員林路二段一間地上2層鐵皮構造失火，現場為燒烤店，第四大隊圳頂分隊趕到現場的時候1樓全面燃燒，面積約50平方公尺，6分鐘就控制火勢，接著不到20分鐘撲滅，隊員清理火場的時候，在後面廚房發現一具焦屍，火警原因由消防局調查中。

警方查出死者為黃姓男子（20歲），為店內常客，店家今天凌晨約5時打烊，因黃男飲酒後不適合騎車，員工因為他是熟客，於是讓他留在店內休息，隨後下班離開，未料不久發生火警。警方將報請檢察官相驗，以釐清死因及相關責任。

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