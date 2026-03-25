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阿嬤心臟病發 孫子急攔苗栗警車求助開道護送就醫救回一命
苗栗縣竹南警分局中海派出所員警近日於巡邏執勤時，遇到一名男子攔車求助，稱其祖母突發身體不適並出現呼吸困難，可能是心臟病舊疾復發，巡邏警車立即啟動警示燈，協助民眾開道，9分鐘內護送至頭份為恭醫院救治，挽回一命。
員警表示，當時經現場研判情況緊急，立即啟動警示燈，協助民眾開道，並與家屬保持密切聯繫，全程確保行車安全，最終將求助民眾及其家人安全護送至頭份為恭醫院，使原本約需15分鐘的路程，順利縮短至9分鐘內抵達。
據了解，該名老婦人有心臟病及高血壓病史，當日突發不適導致呼吸困難，因即時送醫，老婦人得以及時接受治療，目前正在醫院住院觀察中。警方強調，未來將持續維持高標準的勤務作為，第一時間協助民眾解決緊急狀況，確保社區安全。
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