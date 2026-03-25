自稱義消公墓縱火直播笑稱沒有監視器 中市消防局：他非義消

清明節將到，台中市最近多處公墓火警多，消防隊員疲於奔命滅火，一名自稱義消男子在一處公墓直播，和網友談笑間拿出打火機點燃廢紙和雜草，逃跑時還笑稱此處沒有監視器；台中市消防局表示，已調查過，台中義消及民團並無此人。

臉書爆料公社有網友PO文和影片，網友寫「知道台中最近火警為什麼那麼多嗎？因為有這種人故意直播放火，自稱義消？」

影片中，一名平頭男子在一處公墓拿手機直播，他與一名男網友聊天，他說有帶打火機，還拿出來給網友看，最後點燃公墓旁一張廢紙和雜章，他看到火勢已起，笑著說此處沒有監視器要快跑，隨即騎機車逃離；爆料網友貼出平頭男子IG資料，內容寫「台中市搜救隊」，他自稱搜救隊員，「那裡有災情往那裡救援。」

網友看到直播內容都氣憤要求警、消揪出此敗類，網友說如果不是義消也該還義消公道；一名網友說，公墓雖然沒有監視器，但有個笨蛋忘記自己的犯過過程，自己全程錄下，證據十足，已構成犯罪。