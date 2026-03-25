高雄佛具行爆內鬼2離職員工搬走千具佛像 市值7500萬卻低價轉賣

高雄鳳山區某間知名佛具行倉庫去年6月遭竊，業者隨後發現大量相同佛像、佛具在網路上以低價販售，懷疑竊嫌將被偷佛像放上網路轉賣，鳳山警分局獲報後鎖定該店黃姓、侯姓員工偵辦，自去年7月至今年1月執行5次搜索，查獲大量被竊佛具，黃男、侯女被依業務侵佔、竊盜罪移請高雄地檢署偵辦。

警方調查，黃男及侯女在該佛具店任職期間，因持有公司倉庫鑰匙，便趁出貨過程中陸續竊取佛像、佛具，竊得物品則放上網路販售。

去年6月間，該間佛具行清點庫存時，發現倉庫佛像、佛具明顯短少，且網路上又有相似品低價販售，懷疑遇到竊賊，隨即報警偵辦。

警方鎖定自該間倉庫離職的黃男、侯女涉嫌重大，自去年7月起發動5次搜索；兩人為避免一次就被查獲大批贓物，竊得的佛具還分散藏匿於多處地點，企圖製造斷點增加警方查緝難度，不過最終仍被查扣到案。

警方前後共查獲大量佛像及各式神明用品，累計查扣神像1034尊、各式爐具3107個、燭臺253個、及各式神明用品593個，初步估算價值高達7500萬元，全案依違反刑法業務侵佔、竊盜罪移請高雄地方檢察署偵辦。

黃姓男子與侯姓女子在職期間陸續搬走店內佛像，警方破獲時，總共查扣千具佛像與佛具，數目令人震驚。讀者提供

黃姓男子與侯姓女子在職期間陸續搬走店內佛像，警方破獲時，總共查扣千具佛像與佛具，數目令人震驚。讀者提供

黃姓男子與侯姓女子在職期間陸續搬走店內佛像，警方破獲時，總共查扣千具佛像與佛具，數目令人震驚。讀者提供