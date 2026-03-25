影／高雄阿蓮黑夜變白晝 飼料車衝撞電桿釀高壓電爆炸百戶停電

高雄市今天凌晨發生一起重大死亡車禍，39歲高姓男子駕駛一輛大型飼料車，行經阿蓮區中山路時，因不明原因失控猛烈撞擊路邊電線桿，引發高壓電猛烈爆炸，甚至波及鄰近樹木與民宅，造成周邊上百戶大停電，高男被救出送醫後仍宣告不治，警方已派鑑識人員採證，要釐清事故原因。

湖內警方表示，今天凌晨3時許，警方接獲阿蓮區中山路段發生嚴重交通事故，阿蓮分駐所員警隨即趕赴現場處理，經了解發現高男當時駕駛營業大貨車，即飼料車，行經該路段時卻突然偏離車道，撞斷路旁電桿並波及民宅鐵皮屋，警消人員抵達後迅速將受困的高男救出並緊急送醫，但最終仍因傷勢嚴重宣告不治。

據當地居民表示，事故發生當下先是聽見巨大撞擊聲，隨後即停電。監視器也拍下事故當下，電桿因遭飼料車猛烈撞擊，電線爆出大量火花，瞬間如閃電般，將黑夜照得如白晝一樣明亮。

據台電表示，今天凌晨3時49分左右，因飼料車撞毀14公尺高的電線桿，導致高低壓線路斷落與1具變壓器損壞，造成鄰近區域共291戶停電，台電在接獲通報後，已緊急加派工程人員前往現場查修，原預估今天上午10時才能完成復電，但經搶修已於上午8時許全面復電。

警方表示，詳細肇事原因仍待釐清，警方鑑識人員已在現場完成採證，並由交通分隊進行測繪，也呼籲駕駛人深夜及清晨時段天色昏暗、視線較差，駕駛人務必提高警覺並注意車前狀況，切勿疲勞駕駛，以避免類似憾事再度發生。

高雄阿蓮今天凌晨飼料車不明原因失控衝撞電線桿，還波及路旁民宅。記者巫鴻瑋／翻攝