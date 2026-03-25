她坐在台南黃金海岸消波塊直播不斷哭泣 海巡獲報急搜救帶上岸

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

昨天下午4時25分，海巡署南部分署第11岸巡隊第52岸巡中隊第一機動巡邏站接獲台南市消防局通報，南區親水公園疑似有民眾落海；經海巡人員會同警方、消防人員擴大搜索，於黃金海岸消波塊發現一名女性民眾捲曲抱膝全身濕透，無明顯外傷，平安帶上岸。

南部分署第11岸巡隊指出，經接獲通報，第6巡防區指揮部隨即派遣第一機動巡邏站、興達、白砂崙及頂茄萣安檢所2車3機10人攜帶救生裝備趕赴親水公園救援，然未見落海民眾蹤影；隨後會同消防局第七大隊灣裡消防分隊及第六警分局灣裡派出所共同搜索。

傍晚5時左右，搜救人員在黃金海岸消波塊發現女性民眾捲曲抱膝全身濕透，無明顯外傷，由海巡署同仁實施安撫後，交由警方安置；據了解，該名女子坐在消波塊時，曾先在社群媒體直播，由於她靠海邊相當近且不斷哭泣，讓看到的網友紛紛報案與轉發到threads。

南部分署第11岸巡隊表示，港區或岸際發現救生救難或民眾需要協助情事，皆可撥打海巡署「118」報案專線，海巡署將立即派員進行救援任務，確保民眾生命、財產安全。

傍晚5時左右，搜救人員在黃金海岸消波塊發現女性民眾捲曲抱膝全身濕透，無明顯外傷，由海巡署同仁實施安撫後，交由警方安置。記者袁志豪／翻攝
傍晚5時左右，搜救人員在黃金海岸消波塊發現女性民眾捲曲抱膝全身濕透，無明顯外傷，由海巡署同仁實施安撫後，交由警方安置。記者袁志豪／翻攝

傍晚5時左右，搜救人員在黃金海岸消波塊發現女性民眾捲曲抱膝全身濕透，無明顯外傷，由海巡署同仁實施安撫後，交由警方安置。記者袁志豪／翻攝
傍晚5時左右，搜救人員在黃金海岸消波塊發現女性民眾捲曲抱膝全身濕透，無明顯外傷，由海巡署同仁實施安撫後，交由警方安置。記者袁志豪／翻攝

傍晚5時左右，搜救人員在黃金海岸消波塊發現女性民眾捲曲抱膝全身濕透，無明顯外傷，由海巡署同仁實施安撫後，交由警方安置。記者袁志豪／翻攝
傍晚5時左右，搜救人員在黃金海岸消波塊發現女性民眾捲曲抱膝全身濕透，無明顯外傷，由海巡署同仁實施安撫後，交由警方安置。記者袁志豪／翻攝

傍晚5時左右，搜救人員在黃金海岸消波塊發現女性民眾捲曲抱膝全身濕透，無明顯外傷，由海巡署同仁實施安撫後，交由警方安置。記者袁志豪／翻攝
傍晚5時左右，搜救人員在黃金海岸消波塊發現女性民眾捲曲抱膝全身濕透，無明顯外傷，由海巡署同仁實施安撫後，交由警方安置。記者袁志豪／翻攝

消防人員 社群媒體 消波塊

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