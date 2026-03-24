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惡犬攻擊導致七旬嬤遍體鱗傷 警方送辦涉案飼主

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣埤頭鄉76歲陳姓阿嬤日前在田間遭3隻惡犬嚴重攻擊，造成多達200處傷口，有的傷口深幾見骨，至今經歷4度清創手術，由於惡犬也傳出還曾攻擊別人，警方近日全力清查，發現惡犬飼主疑為附近養雞場業者，警方已將業者依過失傷害罪嫌函送法辦。

陳姓阿嬤是本月11日在韭菜田拔韭菜花時，突遭3隻惡犬圍攻追咬，造成全身手腳、背部、臀部約200處嚴重撕裂傷，至今還在彰化醫院治療，受重傷的阿嬤一直喊痛，睡不好也吃不下東西，只能靠點滴補充營養，讓家人非常心疼。

意外發生後，也傳出惡犬不只曾攻擊阿嬤，也曾有年輕人被攻擊，警方不敢掉以輕心，近日已清查當地附近近十隻犬隻，展開「惡狗追緝令」，根據附近居民和村長、郵差等人說法，案發後最可疑的三隻突然不見，可能被藏起來，而這3隻的飼主疑是附近養雞場業者。

不過養雞場業者否認有養惡犬，但警方根據村民及阿嬤的指認，仍將業者依過失傷害函送法辦，將釐清業者是否有放任犬隻遊蕩傷人，阿嬤家屬也將提告追究。

76歲陳姓阿嬤被流浪犬咬得遍體鱗傷，彰化醫院醫療團隊已為她進行四4次清創。圖／彰化醫院提供
76歲陳姓阿嬤被流浪犬咬得遍體鱗傷，彰化醫院醫療團隊已為她進行四4次清創。圖／彰化醫院提供

阿嬤

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