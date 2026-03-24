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知名瑜伽教室業者搞消失！台北據點仍有授課 教師：長期未拿薪資

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導

知名瑜珈教室「瑜珈境」驚傳倒閉，包含基隆、高雄、台北三處據點都傳出無預警停課，北市府今前往位於仁愛路據點稽查，裡面雖有老師、學員授課，但老師表示長期未拿到薪資，僅基於師生感情、累積經驗免費授課，目前也聯繫不到負責人。市府表示，後續會向投保公司釐清賠償責任，並展開行政調查。

教育局今下午會同消保官前往境瑜珈仁愛教室進行現場稽查。現場大門雖已張貼暫停營運公告，但仍有部分學員及授課老師在內上課，經現場學員及授課老師現場表示，該補習班除開設一般瑜珈課程外，亦有瑜珈師資培訓課程。

主任消保官林傳健表示，經了解授課老師長期未拿到薪資，亦聯繫不到負責人，部分老師是基於長期師生情感繼續授課，也有部分因參與該教室「師徒計畫」培訓師資，為累積教學經驗，而免費繼續授課，學員也向市府人員表示，課程分為一年期不限堂數或一定堂數計費收費方式，均經由該補習班APP以信用卡付款方式支付，目前APP尚能正常預約課程。

法務局表示，統計至今晚6時止，已接獲兩件相關消費爭議申訴案，該補習班有向明台產物保險股份有限公司投保「短期補習班履約保證保險」並按年續保（2026年12月14日止），金額為200萬元，後續教育局除針對該補習班展開行政調查外，也正進一步向保險公司了解後續理賠事宜，以利協助釐清賠償責任。

林傳健提醒，因無法繼續上課致權益受損，當初以刷卡方式購課者，把握時效速洽發卡銀行申請爭議帳款賠付，後續消費者提出爭議帳款申請時，得檢具學員資格、業者停止提供服務等相關資料供發卡銀行核認，參與「瑜珈師資培訓課程」學員，因渠等以成為師資為目的非屬消費關係，須逕循司法途徑解決，以維護自身權益。

知名瑜珈教室「瑜珈境」驚傳倒閉，包含基隆、高雄、台北三處據點都傳出無預警停課，北市府今前往位於仁愛路據點稽查，裡面雖有老師、學員授課，但老師表示長期未拿到薪資。圖／法務局提供
知名瑜珈教室「瑜珈境」驚傳倒閉，包含基隆、高雄、台北三處據點都傳出無預警停課，北市府今前往位於仁愛路據點稽查，裡面雖有老師、學員授課，但老師表示長期未拿到薪資。圖／法務局提供

知名瑜珈教室「瑜珈境」驚傳倒閉，包含基隆、高雄、台北三處據點都傳出無預警停課，北市府今前往位於仁愛路據點稽查，裡面雖有老師、學員授課，但老師表示長期未拿到薪資。圖／法務局提供
知名瑜珈教室「瑜珈境」驚傳倒閉，包含基隆、高雄、台北三處據點都傳出無預警停課，北市府今前往位於仁愛路據點稽查，裡面雖有老師、學員授課，但老師表示長期未拿到薪資。圖／法務局提供

知名瑜珈教室「瑜珈境」驚傳倒閉，包含基隆、高雄、台北三處據點都傳出無預警停課，北市府今前往位於仁愛路據點稽查，裡面雖有老師、學員授課，但老師表示長期未拿到薪資。圖／法務局提供
知名瑜珈教室「瑜珈境」驚傳倒閉，包含基隆、高雄、台北三處據點都傳出無預警停課，北市府今前往位於仁愛路據點稽查，裡面雖有老師、學員授課，但老師表示長期未拿到薪資。圖／法務局提供

台北 教育局

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