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不滿岳父喝酒帶小三罵妻女 女婿替老婆、岳母出氣刺岳父一刀

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市萬華區18日晚間6時許，發生一起持刀傷害案，警方循線逮人後，發現是陳姓丈人帶小三，與張姓女婿喝酒，期間卻不斷辱罵自己的老婆與女兒，也就是張姓女婿的丈母娘與妻子，女婿氣不過，拿刀往丈人腹部刺了一刀，警方詢後依殺人未遂罪嫌送辦。

萬華分局指出，18日晚間6時許，接獲110報案稱萬大路巷弄內有持刀糾紛情事，警方趕赴現場後，發現陳姓被害人躺臥地面，腹部有明顯傷勢，趕緊叫119將陳男送醫救治。

警方成立專案小組全力追查涉案嫌疑人行蹤，調閱監視器比對相關事證後，鎖定陳男的張姓女婿涉案，一小時後在中正區同安街查獲張嫌歸案。

警方釐清案情時，發現65歲陳姓丈人，找44歲的女婿喝酒不但帶小三，丈人喝醉後還口無遮攔，在小三與女婿面前，不斷指責自己的妻女，張男倍感難堪又氣不過，這才拿刀刺丈人。

警方盤查涉嫌行凶的張姓男子（左）。記者廖炳棋／翻攝
警方盤查涉嫌行凶的張姓男子（左）。記者廖炳棋／翻攝

張姓男子傷人的凶刀。記者廖炳棋／翻攝
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老婆 小三 女婿

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