不滿岳父喝酒帶小三罵妻女 女婿替老婆、岳母出氣刺岳父一刀

高雄鼓山區神農路及龍文街口的富邦BOT工地上午10時許傳出鋼筋墜地，砸傷路面兩輛轎車，事隔一小時後，同一工地46樓作業現場，又發現有泰籍移工遭鋼筋壓傷，送醫後不治，原以為是移工焊接不慎釀災，經警方調查後，確認該移工是被高空掉落的鋼筋砸中，與正從事的焊接工作無關，目前工地已被勒令停工。

2026-03-24 16:45