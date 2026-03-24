聽新聞
0:00 / 0:00
遊艇海上突發意外 遊客突昏迷疾駛進烏石港送醫搶救不治
一艘遊艇今天從新北市貢寮龍洞載3名遊客出港，途中林姓男子突然昏迷，向海巡署申請緊急避難，將患者載到宜蘭烏石港遊艇碼頭，由救護車接駁送醫，但搶救後仍然不治，死因還需相關釐清。
海巡署表示，今天中午12時24分接獲通報，本國籍遊艇「海豬」有乘客昏迷，申請緊急進入烏石港遊艇碼頭避難，遊艇進港時，林姓男子已經沒有呼吸心跳，由第一岸巡隊烏石港安檢所人員與消防人員合力救上岸，消防人員施以心肺復甦術再急送醫院搶救，仍告不治。
海巡署調查，「海豬」是今天上午7時許從龍洞漁港安檢所的南口執檢站出海，船上有船員一人、旅客三人，並沒有超載的情形。林姓遊客年齡及詳細身分還在確認，將報請檢警相驗釐清死因。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。