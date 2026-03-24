遊艇海上突發意外 遊客突昏迷疾駛進烏石港送醫搶救不治

一艘遊艇今天從新北市貢寮龍洞載3名遊客出港，途中林姓男子突然昏迷，向海巡署申請緊急避難，將患者載到宜蘭烏石港遊艇碼頭，由救護車接駁送醫，但搶救後仍然不治，死因還需相關釐清。

海巡署表示，今天中午12時24分接獲通報，本國籍遊艇「海豬」有乘客昏迷，申請緊急進入烏石港遊艇碼頭避難，遊艇進港時，林姓男子已經沒有呼吸心跳，由第一岸巡隊烏石港安檢所人員與消防人員合力救上岸，消防人員施以心肺復甦術再急送醫院搶救，仍告不治。

海巡署調查，「海豬」是今天上午7時許從龍洞漁港安檢所的南口執檢站出海，船上有船員一人、旅客三人，並沒有超載的情形。林姓遊客年齡及詳細身分還在確認，將報請檢警相驗釐清死因。

本國籍遊艇「海豬」今天從新北載客出海，途中一名男遊客突然昏迷，急入宜蘭烏石頭避難送醫，搶救後仍不治。圖／民眾提供