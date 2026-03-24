高雄富邦BOT工地鋼筋高空落地 砸傷2車釀1死原因曝光

高雄鼓山區神農路及龍文街口的富邦BOT工地上午10時許傳出鋼筋墜地，砸傷路面兩輛轎車，事隔一小時後，同一工地46樓作業現場，又發現有泰籍移工遭鋼筋壓傷，送醫後不治，原以為是移工焊接不慎釀災，經警方調查後，確認該移工是被高空掉落的鋼筋砸中，與正從事的焊接工作無關，目前工地已被勒令停工。

鼓山警分局今上午10時03分許接獲報案，指稱鼓山區神農路及龍文街口有民眾需要協助，警方到場後，現場為工地鋼筋掉落地面，所幸現場無人受傷，但有兩部停在路邊的轎車受損。

原以為意外已經處理完畢，事隔約1小時後，警方又接獲消防局轉報，指同一工地有一名泰國籍移工遭鋼筋壓傷，獲救時已無生命跡象，由救護車緊急送醫。

警方起初調查，初判受傷移工原本在該工地46樓位置焊接鋼構，疑似焊接不慎，導致鋼筋掉落路面，自己也被焊接壓傷，直到被發現時已性命垂危，送醫急救後不治。

不過，經警方與勞檢人員進一步調查，發現該移工當時在46樓從事焊接，碰巧被高空掉落的鋼筋砸傷喪命，事故與自身焊接工作無關，疑吊掛時安全措施不足，才釀成意外。

高雄市工務局確認事故為承造人安全措施疏失所致，已勒令停工並將依建築法開罰，後續將釐清鋼材掉落原因，並會同勞檢等單位追查責任歸屬。

鼓山區神農路及龍文街口富邦BOT工地今早吊掛鋼筋時，疑似操作不慎，鋼筋掉落砸傷兩部轎車還有一名移工喪命。讀者提供