影／水頭碼頭爆衝突！水客超重遭攔翻桌咆哮 港務處喊零容忍

金門縣水頭碼頭昨日下午發生旅客失控衝突事件，多名往返泉州石井的小三通水客，因行李嚴重超重遭拒絕託運，當場情緒失控，不僅踢翻現場管制紅龍，甚至有人跳上櫃檯大聲叫囂，場面一度混亂，引發在場民眾側目，讓小三通國門再次蒙羞，不少民眾都期盼相關單位拿出具體的辦法來管理。

據了解，這幾名涉事旅客多為長期往返兩岸、從事「跑單幫」的水客，當天因行李嚴重超重遭拒絕託運，當場情緒失控，當中有一名男子除了踢飛現場管制紅龍外，還跳上櫃檯大聲叫囂，場面一度失控，但現場卻僅有一位金門港中隊女警在場維護勤務，讓不少民眾都搖頭說，緊要關頭警察怎麼都躲起來。

浯江輪渡有限公司總經理蔡森和說明，依小三通規定，每名旅客隨身及託運行李總重以27公斤為上限，若超重10公斤內，每公斤加收新台幣20元，但當天遭攔查的旅客行李普遍高達50公斤左右，甚至有人達47公斤，明顯違規。

蔡森和也指出，類似超重情況並非個案，部分水客長期攜帶大量貨物試圖闖關，對航行安全造成潛在風險。客輪空間有限，若行李過多，恐影響緊急逃生動線，因此業者與港方均須嚴格把關。

金門縣港務處今日表示，衝突發生後，現場港警介入處理並蒐證，當時數名旅客不僅拒絕配合查驗，還公然咆哮辱罵第一線人員，甚至動手毀損場站設備，已涉及妨害公務及毀損等刑責，相關事證已完成蒐集，將依法移送偵辦。

港務處強調，對於挑戰公權力的暴力行為採「零容忍」立場，除依法究辦外，違規旅客也將列入黑名單拒載，以維護通關秩序與公共安全。並呼籲旅客遵守相關規定，如有意見應循正當管道反映，切勿因一時情緒失控觸法。

在地民眾則直言，跑單幫水客亂象早已存在，不僅影響國門形象，也對正常旅客造成困擾，建議相關單位加強聯合查緝與執法強度，必要時應強勢取締，以遏止歪風；另外，如果有民代涉嫌幫水客關說，影響相關單位執法，也應該公佈出來。

金門縣水頭碼頭昨日下午發生旅客失控衝突事件，金門縣港務處在臉書發文表示，衝突發生後，現場港警介入處理並蒐證，當時數名旅客不僅拒絕配合查驗，還公然咆哮辱罵第一線人員，甚至動手毀損場站設備，已涉及妨害公務及毀損等刑責，相關事證已完成蒐集，將依法移送偵辦。記者蔡家蓁／翻攝

金門縣水頭碼頭昨日發生旅客失控衝突事件，有往返泉州石井的小三通水客，因行李嚴重超重遭拒絕託運，當場情緒失控，還囂張踢翻現場管制紅龍。圖／民眾提供