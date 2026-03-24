影／「燒起來很大條」超洗腦 屏東寶萊塢神曲宣導清明防火

每年清明節掃墓期間經常傳出火警，消防員疲於奔命，屏東縣政府傳播處聯手消防局，一改以往三申五令宣導，推出清明防火宣導短片「打火好兄弟」，影片用濃厚印度寶來塢歌舞風格，洗腦電音節奏「DiLiDaLi BaLaLa」搭配魔性舞步，強調「燒起來很大條」的危機感，將傳統枯燥防火政令轉化具視覺張力曲風，讓民眾記住清明掃墓「四不二記得」原則。

屏東縣消防局表示，今年2月起到3月22日，全縣發生墓地火災共57件，對比去年同期103件，減少46件，減少約45％。屏東縣府推出短影音「打火好兄弟」，除向第一線辛苦消防同仁致敬，象徵縣府與民眾站在一起，守護家園平安。影片圍繞「四不二記得」，不亂燒乾草、不亂飛冥紙、不亂丟菸蒂、不亂放鞭炮，以及記得殘火要撲滅、記得垃圾要帶走。

傳播處表示，宣傳文案轉化成影片歌詞成為「清明掃墓要祖宗保庇，燒金務必注意注意」、「乾草不能燒，燒起來很大條」、「冥紙不要亂飛，燒起來很大條」、「菸蒂不准亂丟，燒起來很大條」、「鞭炮不能亂放，燒起來很大條」，生活化對白巧妙將祭祖習俗和防火意識結合，加上震撼電音重低音與華麗的寶萊塢運鏡奪人眼球，超洗腦，一下子就讓人記得「燒起來很大條」。

影片由傳播處及消防局共同演出，消防局在片中展現救援技巧。同仁們利用勤餘花近一周排練舞蹈及拍攝，有同仁笑稱「練到回家睡覺腦袋都還在DiLiDaLi」，大家在拍攝現場互相切磋舞技、熱情投入，喚起民眾對防火重視。

消防局表示，清明期間墓區火警頻傳，往往造成基層消防人力極大負擔，透過趣味影片，有效提升全民防火意識，從源頭杜絕火源。

傳播處強調，清明祭祖最重要的是虔誠的心意，呼籲民眾掃墓時「誠心三拜」，提倡以鮮花代香火或集中焚燒紙錢。

屏東縣政府傳播處聯手消防局，推出清明防火宣導短片「打火好兄弟」，將傳統枯燥防火政令轉化具視覺張力的曲風，讓民眾記住清明掃墓「四不二記得」。圖／屏東縣政府提供