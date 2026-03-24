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一直聞到屍臭味…消防員創傷後壓力症候群 南市消防局對症下藥

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

第一線消防弟兄面對救災救難，任務結束後可能出現典型創傷後壓力症候群，台南市消防局去年6月成立專屬安全衛生管理體系，安全衛生防護小組迄今已協助61名基層消防人員指定健康檢查項目專案補助、心理諮商等職安工作，今再簽署宣言宣示持續提升基層身心健康。

消防人員面臨的心理壓力如：1.火災現場、救護現場的變化與突發狀況的不確定性，產生焦慮與不安；2.救護過程中，需面對民眾的質疑與指責的壓力。3.勤務重人力少，無法充分休息造成其身心俱疲。4.出勤時間限制的壓力。5.夜間值勤無法充分休息，在精神不濟的情況下出勤救災增加傷害風險。

此外，經歷重大死傷災難如維冠金龍大樓倒塌釀115死、96傷案後，有些消防員在日常生活中會不自主回想起現場畫面，如屍體、孩童遺體、家屬哭喊聲等；許多消防員出現失眠、驚醒、夢境重現等問題，當時為了「能救下更多人」，也有消防員強迫壓抑情緒，事後產生麻木、憂鬱、焦慮等反應。

救災人員大量暴露在災難環境，陸續出現典型創傷後壓力症候群（PTSD），症狀包括睡不好、不斷作惡夢、一直感覺聞到屍臭味；有鑑於消防員常常面臨高強度的連續救災，導致生理與心理同步透支，台南市消防局積極推動消防人員工作安全衛生管理制度，致力建構更安全、健康的勤務環境。

消防局長楊宗林指出，去年度在團隊共同努力下，已完成多項職業安全衛生推動工作，包括辦理廳舍安全衛生訪視58場次、職業安全衛生教育訓練12場次，以及全年醫師及心理師駐點諮商服務各11場次，並透過每月定期召開專案會議檢討推動方向與改善措施。

消防局指出，經請所有外勤同仁填寫調查問卷，評估分數後，團隊會帶著心理師前往關心需要優先諮商的消防員，若情況嚴重，再安排心理師長期諮商，由機關支應費用；去年自2月籌備安全衛生防護小組開始，迄今已關懷照顧61名基層消防人員。

台南市消防局守護消防弟兄姊妹的職場健康，相關努力獲得內政部消防署去年度績效管考評鑑「特優」；為持續強化基層人員職業安全衛生保障，消防局今日舉行「職業安全衛生宣言簽署儀式」，由楊宗林簽署宣言，宣示推動職業安全衛生工作的決心。

市長黃偉哲表示，為保障消防人員於高風險環境中執行勤務時職場安全與健康權益，職業安全衛生工程需要長期投入與精進；消防局結合長榮大學工作安全輔助團隊的專業協助與各單位共同落實，持續提升消防職場安全管理水準，讓基層同仁都能安心執勤、平安返隊。

消防局表示，今年度持續精進職業安全衛生政策，修訂職業安全衛生宣言內容，提出「全員參與、風險控管、法規遵循及持續精進」四大核心理念；期盼透過宣言的簽署與制度化推動，將安全與健康理念全面落實於消防勤務與日常工作之中。

台南市消防局今日舉行「職業安全衛生宣言簽署儀式」，由局長楊宗林簽署宣言，宣示推動職業安全衛生工作的決心。記者袁志豪／翻攝
台南市消防局今日舉行「職業安全衛生宣言簽署儀式」，由局長楊宗林簽署宣言，宣示推動職業安全衛生工作的決心。記者袁志豪／翻攝

台南市消防局今日舉行「職業安全衛生宣言簽署儀式」，由局長楊宗林簽署宣言，宣示推動職業安全衛生工作的決心。記者袁志豪／翻攝
台南市消防局今日舉行「職業安全衛生宣言簽署儀式」，由局長楊宗林簽署宣言，宣示推動職業安全衛生工作的決心。記者袁志豪／翻攝

台南市消防局今日舉行「職業安全衛生宣言簽署儀式」，由局長楊宗林簽署宣言，宣示推動職業安全衛生工作的決心。記者袁志豪／翻攝
台南市消防局今日舉行「職業安全衛生宣言簽署儀式」，由局長楊宗林簽署宣言，宣示推動職業安全衛生工作的決心。記者袁志豪／翻攝

台南市消防局今日舉行「職業安全衛生宣言簽署儀式」，由局長楊宗林簽署宣言，宣示推動職業安全衛生工作的決心。記者袁志豪／翻攝
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台南市消防局今日舉行「職業安全衛生宣言簽署儀式」，由局長楊宗林簽署宣言，宣示推動職業安全衛生工作的決心。記者袁志豪／翻攝
台南市消防局今日舉行「職業安全衛生宣言簽署儀式」，由局長楊宗林簽署宣言，宣示推動職業安全衛生工作的決心。記者袁志豪／翻攝

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