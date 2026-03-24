彰化7旬婦遭3犬追咬傷口200處第4次清創 飼主送辦

彰化埤頭鄉76歲陳姓老婦遭3隻犬隻攻擊，身上有約200處撕裂傷，收治老婦醫院指出，今天擬第4次清創手術；警方也查出，其中一隻流浪犬疑有人飼養，已將飼主函送法辦。

陳姓老婦人日前在韭菜田拔韭菜花時，突遭3隻犬隻圍攻追咬，老婦人來不及逃跑遭攻擊，全身衣服遭犬隻咬到破碎，被送到衛福部彰化醫院急救時，醫師發現老婦人頭部、四肢及臀部有約200處嚴重撕裂傷。

彰化醫院一般外科主治醫師李忠懷接受媒體聯訪時說，由於婦人傷勢重，他們趕緊進行清創手術，不過因傷口混入大量泥沙，清創後仍持續化膿，須不斷進行手術，婦人今天會再接受第4次清創手術。

李忠懷說，婦人傷口最深處深達肌肉層，加上有發炎化膿情形，傷口清理癒合難度高，除進行手術外，醫院也安排婦人接受高壓氧治療，希望有助於傷口癒合。

老婦人被咬傷後，警方也調閱監視器畫面進行調查，發現攻擊老婦人犬隻中，有1隻流浪犬，另有1隻犬隻疑為婦人住處附近養雞場業者所飼養，業者到案雖否認，不過仍被依涉犯過失傷害罪嫌函送法辦。

警方指出，由於當地流浪犬很多，目前仍在追查另2隻攻擊婦人犬隻。