屏東7天內2長者接連夜間命喪路口 警籲遵守號誌並提升可見度

屏東警分局轄區，7天內接連發生2件長者死亡的交通事故，行人晚間過馬路時，分別與機車、汽車發生碰撞，送醫不治。

警方表示，第一件發生在16日晚間23時，屏東市博愛路與勝利路口，75歲男性行人在號誌紅燈時穿越路口，與綠燈直行的機車女騎士發生碰撞，行人送醫後傷重不治。初步分析，行人違規穿越為主因，機車騎士行經路口未減速及未注意車前狀況為次因。

另一起事故發生在23日晚間19時許，在萬丹鄉大學路960巷口，77歲女性行人徒步牽引腳踏車穿越道路，與直行汽車發生碰撞，女性行人送醫不治。初步分析，事故發生時天色昏暗，疑因駕駛視線不佳，導致未能即時發現行人而釀禍。

警方呼籲，行人穿越馬路應依號誌通行，切勿搶快違規，夜間或視線不良時，建議穿著亮色衣物或配戴反光配件，以提升自身可見度，讓來車能及早察覺；另汽機車駕駛人行經路口應減速慢行、注意車前狀況。

23日晚間7時許，77歲女性長者在萬丹鄉大學路巷口，牽單車過馬路時與汽車發生車禍，送醫不治。圖／警方提供