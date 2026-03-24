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3度勒令停工！高雄富邦BOT工地鋼筋砸死外籍移工 市府開罰9萬

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導

高雄鼓山區神農路及龍文街口的富邦BOT工地今早發生鋼筋墜地，砸傷2輛轎車，事隔一小時，同工地約46樓作業現場，又有一名泰籍移工遭鋼筋壓傷，獲救時無生命跡象，送醫不治。高市工務局判斷與構件材料或鎖固系統失效有關，且現場未設置完善防護措施，勒令全面全區停工，對承造人處以新臺幣9萬元罰鍰，這已是該工處第3次違規遭停工。

高雄市府今日接獲通報，鼓山區富邦凹子底開發案上午進行鋼構吊掛作業時，疑因49樓鋼構件鎖固螺栓發生斷裂，致鋼梁及鋼筋掉落至地面，影響公共安全；市府初步調查已涉及違反建築法第63條和職業安全衛生法第6條第1項規定，立即會同勞動檢查處及建築師公會前往稽查，並將依法勒令停工及裁罰。

工務局表示，初步研判本案疑與構件材料或鎖固系統失效有關，另現場未設置完善之安全防護措施，致發生外籍勞工遭物件擊中及鋼構材料掉落情形，事發當下已將傷者送醫緊急搶救，市府對承造人處以9萬元罰鍰，並勒令全面停工，要求就施工安全管理及防護設施進行全面檢討與改善，經複查確認合格後，始得申請復工。

此外，工務局要求該營造業者除應妥善關懷及慰問受傷勞工及其家屬外，應主動辦理勞工安全衛生教育訓練，強化作業風險控管及安全意識，防止類似事故再次發生。

該處工地去年3月 17日發生模板組立作業時，模板倒崩塌，人員隨著模板墜落至地面，工務局建管處勘查後，處以9萬元罰鍰並勒令停工。今年1月11日下午再次發生天降工地鐵板，壓倒停在路邊機車，差點波及民眾，工務局建管處勘查後，處以9萬元罰鍰並勒令停工。

高雄富邦BOT工地今早發生鋼筋墜地，砸傷2輛轎車，事隔一小時，同工地約46樓作業現場，又有一名泰籍移工遭鋼筋壓傷，獲救時無生命跡象，送醫不治。記者宋原彰／翻攝
高雄富邦BOT工地今早發生鋼筋墜地，砸傷2輛轎車，事隔一小時，同工地約46樓作業現場，又有一名泰籍移工遭鋼筋壓傷，獲救時無生命跡象，送醫不治。記者宋原彰／翻攝

高雄富邦BOT工地今早發生鋼筋墜地，砸傷2輛轎車，事隔一小時，同工地約46樓作業現場，又有一名泰籍移工遭鋼筋壓傷，獲救時無生命跡象，送醫不治。記者宋原彰／翻攝
高雄富邦BOT工地今早發生鋼筋墜地，砸傷2輛轎車，事隔一小時，同工地約46樓作業現場，又有一名泰籍移工遭鋼筋壓傷，獲救時無生命跡象，送醫不治。記者宋原彰／翻攝

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