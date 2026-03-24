高雄女子當街脫衣跳舞 員警制止反受質疑「我犯什麼罪？」

高雄黃姓女子今天上午當街脫去上衣只著胸罩，在人行穿越道翩翩起舞。警方到場制止她的脫序行為，她馬上穿上衣服，反而質問「不然我犯什麼罪」。

今天上午10時10分許，50歲的黃姓女子在鳳山區中山路與五甲一路口，只穿胸罩過馬路，走人行穿越道是還左擺右擺，翩翩起舞過馬路，路人見狀向警方報案。

鳳山警分局據報，立即派員趕往現場，發現黃女後，黃女馬上在騎樓下穿上上衣，員警問她「妳在做什麼？怎麼脫到只剩內衣」。黃女穿好衣服，反而問員警，「我什麼時候脫到只剩內衣？」、「不然我犯什麼罪？」並問員警是哪個單位的。

警方表示，黃女常有許多脫序行為，員警已經處理過多次，考量黃女狀況及交通安全，通知救護人員到場協助，最後配合由救護人員送往醫院接受檢查。