快訊

紐約拉瓜地亞機場客機撞消防車…2機師亡 航管錄音曝：我搞砸了

獨／台美談判推手 經貿辦公室副總談判代表顏慧欣驚傳辭世

獨／5槍打頭部！「百億賭王」林秉文遭29槍行刑式槍決 柬警逮2槍手

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄富邦凹子底工地天降鋼筋釀1死 高市勞檢處：勒令停工、移送法辦

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導

高雄市鼓山區農16特區富邦凹子底開發案工地今天傳出工安意外，勞檢處查出事發地點在48樓，當時執行鋼構組配作業時，因未依規定設置防止鋼構倒塌充足臨時支撐設施，致施工過程重約1.5噸框型鋼架倒塌，1名泰籍勞工閃避不及遭壓，送醫不治，已勒令現場停工，並移送地檢署追究雇主責任。

勞工局則回應，已指派專人與泰國貿易經濟辦事處高雄勞工處合力協助保障罹災勞工家屬相關職災補償權益，雇主違反職業安全衛生法第6條第1項規定，將處以最高30萬元罰鍰。

勞工局呼籲各營建工地，針對鋼構組配作業場所，使用臨時支撐或螺栓等應使其充分固定，再行熔接或鉚接，且應擬訂安全作業方法及標準作業程序，並使勞工遵循，以保障勞工作業安全。

市議員陳美雅痛批「這不是意外，這是人禍！」她指出，農16特區人流、車流密集，且緊鄰百貨商圈與捷運站，如此大型鋼架結構竟從工地高空掉落，讓人難以接受。

她轉述現場施工人員說法指出，內部人員也感到餘悸猶存，從流出的現場照片可見，工地防護措施與吊掛作業疑似存在明顯漏洞。

陳美雅質疑，該地段過去已曾發生類似情形，今年1月才有大型鐵板自高處墜落，甚至砸到對向車道，如今再度發生鋼筋結構掉落事件，顯示市府工務局與勞工局的督導機制恐流於形式，她直言，「市民走在路上都要擔心天降橫禍，這叫什麼宜居城市？」

針對本次事故，陳美雅提出三點要求，包括一、在事故原因尚未釐清及安全防護計畫未重新審核通過前，應立即勒令該工地全面停工；二、市府應啟動專案，全面清查全市工地高空吊掛作業與鷹架防護，不容許再有零件掉落；三、建商須負起受損車輛與路面修復責任，市府也應依法對施工單位重罰，絕不寬貸。

她強調，城市建設不應以市民生命安全為代價，要求市府相關局處持續追蹤案件進度，確保工安標準不再「打折扣」。

高雄富邦凹子底工地天降鋼筋釀1死，高市勞檢處表示，已勒令停工、移送法辦。圖／市議員陳美雅提供
高雄富邦凹子底工地天降鋼筋釀1死，高市勞檢處表示，已勒令停工、移送法辦。圖／市議員陳美雅提供

高雄富邦凹子底工地天降鋼筋釀1死，高市勞檢處表示，已勒令停工、移送法辦。圖／市議員陳美雅提供
高雄富邦凹子底工地天降鋼筋釀1死，高市勞檢處表示，已勒令停工、移送法辦。圖／市議員陳美雅提供

高雄富邦凹子底工地天降鋼筋釀1死，高市勞檢處表示，已勒令停工、移送法辦。圖／市議員陳美雅提供
高雄富邦凹子底工地天降鋼筋釀1死，高市勞檢處表示，已勒令停工、移送法辦。圖／市議員陳美雅提供

高雄富邦凹子底工地天降鋼筋釀1死，高市勞檢處表示，已勒令停工、移送法辦。圖／市議員陳美雅提供
高雄富邦凹子底工地天降鋼筋釀1死，高市勞檢處表示，已勒令停工、移送法辦。圖／市議員陳美雅提供

高雄富邦凹子底工地天降鋼筋釀1死，高市勞檢處表示，已勒令停工、移送法辦。圖／市議員陳美雅提供
高雄富邦凹子底工地天降鋼筋釀1死，高市勞檢處表示，已勒令停工、移送法辦。圖／市議員陳美雅提供

陳美雅 工地 勞工局

延伸閱讀

高雄富邦BOT工地鋼筋砸傷2車 1小時後才發現還有移工被砸喪命

北市工地鋼筋掉落砸傷人 建管處開罰、勒令停工

台電拆協和電廠1、2號機組...環團憂二次汙染 基市府：會要求落實防汙

北港舊台汽車站石棉瓦砸屋 申請國賠被拒 屋主要求重審

相關新聞

北市國小棒球隊爆霸凌性虐待案 婦幼隊受理函送少年法庭

台北市某國小棒球隊一名教練及一名隊員，被控對一名學弟隊員霸凌及性虐待，被害學生家長透過網路質疑報警後未果。北市婦幼警察隊今表示，今年1月受理報案，同月依涉犯少年事件處理法、妨害性自主罪嫌，函送台北地方法院少年法庭審理，並無延宕。

高雄富邦BOT工地鋼筋砸傷2車 1小時後才發現還有移工被砸喪命

高雄鼓山區神農路及龍文街口的富邦BOT工地上午10時許傳出鋼筋墜地，砸傷路面兩輛轎車，事隔一小時後，同一工地約46樓作業現場，又發現有泰籍移工遭鋼筋壓傷，獲救時無生命跡象，警方調查後，發現疑為移工焊接時導致鋼筋墜地，自己也被壓傷，該移工急救後不治，事發經過由勞檢單位釐清。

高雄富邦凹子底工地天降鋼筋釀1死 高市勞檢處：勒令停工、移送法辦

高雄市鼓山區農16特區富邦凹子底開發案工地今天傳出工安意外，勞檢處查出事發地點在48樓，當時執行鋼構組配作業時，因未依規定設置防止鋼構倒塌充足臨時支撐設施，致施工過程重約1.5噸框型鋼架倒塌，1名泰籍勞工閃避不及遭壓，送醫不治，已勒令現場停工，並移送地檢署追究雇主責任。

台中港龍昌路奪命事故頻傳 地方批：陷死亡道路危機

台中港區西碼頭聯外道路龍昌路近期交通事故頻傳，短短數月內接連發生多起死亡車禍，引發地方關注。台中市議員林孟令今指出，道路安全問題已刻不容緩，但相關權責單位至今仍未提出具體改善措施，讓用路人長期暴露在高風險環境中。

糗！曳引車擦撞左轉車竟失控側翻撞壞號誌 台61南下全線一度封閉

陳姓男子今晨駕駛曳引車行經台61線觀音區忠孝路口時，疑未注意路況擦撞內線左轉轎車，沒想到自己也失控翻覆還撞斷路旁號誌桿，整輛車橫躺在南下車道，造成南下全線封閉近5小時，所幸雙方僅輕傷無酒駕，肇因待釐清。

高雄街頭又傳飛車強盜 婦人講電話一不留神白金項鍊被2男劫走

黃金、白金價格今年衝高，高雄陳姓、吳姓男子缺錢花用，今年2月25日上午9時許，在前鎮區瑞華街見楊姓婦人帶著金項鍊，便上前扯下楊女的項鍊後逃逸，兩人跑到銀樓變賣，得手約3萬8000元，被逮後贓款幾乎花用殆盡，高雄地檢署今依搶奪罪嫌起訴陳男、吳男。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。