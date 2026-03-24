高雄富邦凹子底工地天降鋼筋釀1死 高市勞檢處：勒令停工、移送法辦

高雄市鼓山區農16特區富邦凹子底開發案工地今天傳出工安意外，勞檢處查出事發地點在48樓，當時執行鋼構組配作業時，因未依規定設置防止鋼構倒塌充足臨時支撐設施，致施工過程重約1.5噸框型鋼架倒塌，1名泰籍勞工閃避不及遭壓，送醫不治，已勒令現場停工，並移送地檢署追究雇主責任。

勞工局則回應，已指派專人與泰國貿易經濟辦事處高雄勞工處合力協助保障罹災勞工家屬相關職災補償權益，雇主違反職業安全衛生法第6條第1項規定，將處以最高30萬元罰鍰。

勞工局呼籲各營建工地，針對鋼構組配作業場所，使用臨時支撐或螺栓等應使其充分固定，再行熔接或鉚接，且應擬訂安全作業方法及標準作業程序，並使勞工遵循，以保障勞工作業安全。

市議員陳美雅痛批「這不是意外，這是人禍！」她指出，農16特區人流、車流密集，且緊鄰百貨商圈與捷運站，如此大型鋼架結構竟從工地高空掉落，讓人難以接受。

她轉述現場施工人員說法指出，內部人員也感到餘悸猶存，從流出的現場照片可見，工地防護措施與吊掛作業疑似存在明顯漏洞。

陳美雅質疑，該地段過去已曾發生類似情形，今年1月才有大型鐵板自高處墜落，甚至砸到對向車道，如今再度發生鋼筋結構掉落事件，顯示市府工務局與勞工局的督導機制恐流於形式，她直言，「市民走在路上都要擔心天降橫禍，這叫什麼宜居城市？」

針對本次事故，陳美雅提出三點要求，包括一、在事故原因尚未釐清及安全防護計畫未重新審核通過前，應立即勒令該工地全面停工；二、市府應啟動專案，全面清查全市工地高空吊掛作業與鷹架防護，不容許再有零件掉落；三、建商須負起受損車輛與路面修復責任，市府也應依法對施工單位重罰，絕不寬貸。

她強調，城市建設不應以市民生命安全為代價，要求市府相關局處持續追蹤案件進度，確保工安標準不再「打折扣」。

高雄富邦凹子底工地天降鋼筋釀1死，高市勞檢處表示，已勒令停工、移送法辦。圖／市議員陳美雅提供

高雄富邦凹子底工地天降鋼筋釀1死，高市勞檢處表示，已勒令停工、移送法辦。圖／市議員陳美雅提供

高雄富邦凹子底工地天降鋼筋釀1死，高市勞檢處表示，已勒令停工、移送法辦。圖／市議員陳美雅提供

高雄富邦凹子底工地天降鋼筋釀1死，高市勞檢處表示，已勒令停工、移送法辦。圖／市議員陳美雅提供