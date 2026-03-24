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台中港龍昌路奪命事故頻傳 地方批：陷死亡道路危機

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導

台中港區西碼頭聯外道路龍昌路近期交通事故頻傳，短短數月內接連發生多起死亡車禍，引發地方關注。台中市議員林孟令今指出，道路安全問題已刻不容緩，但相關權責單位至今仍未提出具體改善措施，讓用路人長期暴露在高風險環境中。

台中市交通局強調，與公路局、台中市警察局、龍井區公所及港務公司，針對臨港路、台61橋下等港區聯外道路檢討事故原因，持續強化用路人安全。

林孟令表示，龍昌路為台中港西碼頭對外唯一聯絡道路，大型車輛、小客車與機車長期混流，交通條件複雜且危險。近年事故頻率明顯攀升，今年更在短時間內連續發生死亡事故，顯示道路設計與交通安全防護早已不足，對每日進出港區的民眾構成嚴重威脅。

她指出，先前在議會質詢時即要求相關單位提出完整交通分析與改善方案，但至今無論在速限檢討、車種分流或交通設施強化等方面，均未見具體進展。即使民眾透過1999專線反映速限與安全問題，各機關仍停留在公文往返與權責釐清階段，缺乏積極作為。

林孟令進一步指出，23日召開的「龍井區龍昌路道路交通安全設施改善」研商會議，內容仍聚焦於養護權責與標線改善等基礎議題，甚至僅建議未來再進行一次性施工，未能提出即時有效的安全對策，顯示相關單位仍停留在「持續研究」的階段。

她直言，「生命一條條消失，但政府卻還在會議中打轉，這樣的拖延讓人無法接受。」強調龍昌路不僅是港區重要聯外幹道，更是民眾日常通行的生命線，政府不應等到事故再發才啟動改善。

林孟令也提出五點具體建議，包括：立即檢討速限與道路設計，由專業單位進行整體交通安全評估；推動大型車與一般車輛分流；短期內優先強化標誌、標線、照明與警示設施；成立跨局處專案小組整合交通、警政與港務單位；以及推動環港南路高架銜接台61線快速道路，以改善整體路網結構。

林孟令最後強調，交通安全攸關市民生命，不應淪為行政程序的延宕藉口。若相關單位持續以會議取代行動、以討論取代改善，無異於對公共安全的漠視。

台中港區西碼頭聯外道路砂石車、機車混流，近期交通事故頻傳，數月內接連發生多起死亡車禍。圖／議員林孟令提供
台中港區西碼頭聯外道路砂石車、機車混流，近期交通事故頻傳，數月內接連發生多起死亡車禍。圖／議員林孟令提供

交通事故 交通安全

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