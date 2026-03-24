北市國小棒球隊爆霸凌性虐待案 婦幼隊受理函送少年法庭

台北市某國小棒球隊一名教練及一名隊員，被控對一名學弟隊員霸凌及性虐待，被害學生家長透過網路質疑報警後未果。北市婦幼警察隊今表示，今年1月受理報案，同月依涉犯少年事件處理法、妨害性自主罪嫌，函送台北地方法院少年法庭審理，並無延宕。

據了解，被害學生由家長陪同報案，針對一名學生提出告訴，未對教練提告，警方通知涉案學生由家長陪同到案說明，詢後函送。

該網路貼文表示是代被害學生母親發文，指北市某國小棒球隊教練及隊員，去年11月至今年1月長期霸凌一名隊員，毆打、辱罵及丟拖鞋，要求聞死壁虎、跪下再起身說謝謝，甚至脫褲性虐待生殖器；該隊員身心創傷，不敢與外界接觸，想到就哭，偶爾會自言自語，原本應是快樂的校園生活，人生卻跌落黑暗。

貼文指出，事發後校方毫無作為，其他施暴者家長不出面處理，學校承諾不再僱用教練，但教練照常在學校任職，通報警察、婦幼隊及教育局，也沒有個結果，被害學生與其母親、祖母活在煎熬中。

北市婦幼隊表示，今年1月7日晚間8時12分受理北市某國小學生遭棒球隊學長妨害性自主案，旋即調查相關事證，同月21日以涉犯少年事件處理法、妨害性自主罪嫌，函送北院少年法庭審理，並無延宕。

婦幼隊指出，對任何治安與侵害婦幼安全行為，絕不寬貸，秉持迅速處理、嚴正執法的原則，維護社會治安。