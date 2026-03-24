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糗！曳引車擦撞左轉車竟失控側翻撞壞號誌 台61南下全線一度封閉

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

陳姓男子今晨駕駛曳引車行經台61線觀音區忠孝路口時，疑未注意路況擦撞內線左轉轎車，沒想到自己也失控翻覆還撞斷路旁號誌桿，整輛車橫躺在南下車道，造成南下全線封閉近5小時，所幸雙方僅輕傷無酒駕，肇因待釐清。

大園分局表示，這起事故發生在今天清晨5時，48歲陳男駕大型曳引車，沿台61線西部濱海快速公路中線車道，往桃園觀音方向行駛，卻在行經觀音區忠孝路口左轉時，疑似視線不佳或未保持安全距離，不慎撞上內側車道正在左轉的小轎車。

由於曳引車體較長且載重高，發生事故後，整輛車失控向右側翻，巨大的車身直接橫躺在南下兩線道中央，並在翻覆過程中，攔腰撞斷路口的交通號誌桿，現場車殼殘骸散落一地，導致台61線南下車道整個癱瘓，交通自事發後一直到上午9時21分曳引車吊起，現場排除後才得以通行。

大園分局交通分隊小隊長徐明德說明，警方獲報到場處理，立刻實施交通管制引導回堵車流，所幸雙方駕駛僅有身體擦傷並無酒駕情形，詳細肇事責任歸屬與具體原因，仍待調閱監視器畫面及行車紀錄器後進一步釐清。

警方呼籲，清晨或深夜視線較差時開車上路，務必隨時提高警覺注意路況，切勿任意偏離車道或超速行駛，若不幸發生交通事故，應第一時間在車輛後方適當距離放置警告標誌，並退至安全地帶，確保自身及其他用路人的生命財產安全。

陳男駕駛曳引車行經台61線觀音區忠孝路口時，撞上內線車道正在左轉轎車，卻釀曳引車失控向右側翻，壓斷路口交通號誌，所幸駕駛僅清商也未酒駕，肇事責任待釐清。記者陳恩惠／翻攝
陳男駕駛曳引車行經台61線觀音區忠孝路口時，撞上內線車道正在左轉轎車，卻釀曳引車失控向右側翻，壓斷路口交通號誌，所幸駕駛僅清商也未酒駕，肇事責任待釐清。記者陳恩惠／翻攝

陳男駕駛曳引車行經台61線觀音區忠孝路口時，撞上內線車道正在左轉轎車，卻釀曳引車失控向右側翻，壓斷路口交通號誌，所幸駕駛僅清商也未酒駕，肇事責任待釐清。記者陳恩惠／翻攝
陳男駕駛曳引車行經台61線觀音區忠孝路口時，撞上內線車道正在左轉轎車，卻釀曳引車失控向右側翻，壓斷路口交通號誌，所幸駕駛僅清商也未酒駕，肇事責任待釐清。記者陳恩惠／翻攝

交通管制 曳引車

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