黃姓婦人因體力不支倒臥田間，無法自行返家。圖：讀者提供

桃園市新屋區一名76歲黃姓婦人今(24)日上午9時許於自家菜園工作時，因體力不支倒臥田間，無法自行返家，所幸在里長及楊梅警分局員警即時協助下平安返家，展現警民合作的溫暖力量。

頭洲派出所員警利用里長提供的輪椅，推送婦人安全返回住家休息。圖：讀者提供

頭洲派出所表示，今日上午警員黃冠勳、黃威哲執行巡邏勤務時接獲里長通報，新屋區青田路有一名婦人疑似因體力不支倒臥田間，急需協助。警方獲報後隨即趕赴現場處理。員警到場後，立即協助將婦人攙扶至椅子上休息，並關心其身體狀況。經確認無立即生命危險後，警方便協助整理其隨身物品，並利用里長提供的輪椅，推送婦人安全返回住家休息。經了解，婦人平時均會至住家對面的菜園從事農務，當日依照往常前往巡視，不料因身體突發不適導致體力透支、無法行動。所幸鄰居與里長及時發現異狀並通報警方協助，成功避免意外發生。婦人對於警方與里長的即時關懷與協助深表感謝。

楊梅分局提醒民眾，從事戶外勞動時應留意自身體力與天氣狀況，適時補充水分並適度休息，以避免類似情形發生，確保自身安全。若發現緊急狀況，可立即撥打110或119報案專線尋求協助。

本文章來自《桃園電子報》。原文：新屋7旬婦倒臥田間！員警、里長緊急救援