高雄富邦BOT工地鋼筋砸傷2車 1小時後才發現還有移工被砸喪命

高雄鼓山區神農路及龍文街口的富邦BOT工地上午10時許傳出鋼筋墜地，砸傷路面兩輛轎車，事隔一小時後，同一工地約46樓作業現場，又發現有泰籍移工遭鋼筋壓傷，獲救時無生命跡象，警方調查後，發現疑為移工焊接時導致鋼筋墜地，自己也被壓傷，該移工急救後不治，事發經過由勞檢單位釐清。

鼓山警分局今上午10時03分許接獲報案，指稱鼓山區神農路及龍文街口有民眾需要協助，警方到場後，現場為工地鋼筋掉落地面，所幸現場無人受傷，但有兩部停在路邊的轎車受損。

原以為意外已經處理完畢，事隔約1小時後，警方又接獲消防局轉報，指同一工地有一名泰國籍移工遭鋼筋壓傷，獲救時已無生命跡象，由救護車緊急送醫。

警方獲報後調查，初判受傷移工原本在該工地46樓位置焊接鋼構，疑似焊接不慎，導致鋼筋掉落路面，自己也被焊接壓傷，直到被發現時已性命垂危，送醫急救後不治。

高雄市政府工務局勘查後，確認事故為承造人安全措施疏失所致，已勒令停工並將依建築法開罰，後續將釐清鋼材掉落原因，並會同勞檢等單位追查致傷原因及責任歸屬。

鼓山區神農路及龍文街口富邦BOT工地今早吊掛鋼筋時，疑似操作不慎，鋼筋掉落砸傷兩部轎車還有一名移工喪命。讀者提供