高雄街頭又傳飛車強盜 婦人講電話一不留神白金項鍊被2男劫走

黃金、白金價格今年衝高，高雄陳姓、吳姓男子缺錢花用，今年2月25日上午9時許，在前鎮區瑞華街見楊姓婦人帶著金項鍊，便上前扯下楊女的項鍊後逃逸，兩人跑到銀樓變賣，得手約3萬8000元，被逮後贓款幾乎花用殆盡，高雄地檢署今依搶奪罪嫌起訴陳男、吳男。

檢警調查，52歲陳男、51歲吳男為好友，今年2月25日上午，兩人外出尋找下手目標，先在高雄捷運凱旋站竊走一輛機車，由陳男載著吳男搜尋下手目標，兩人行經前鎮區瑞華街一帶時，見楊姓婦人在講電話，隨即上前扯下楊女的項鍊。

兩人得手後隨即逃逸，先將機車棄置路旁，再轉搭計程車逃逸，該條項鍊後由銀樓收走後，變賣得手3萬8000多元。

警方獲報後組成專案小組偵辦，隔天中午先逮到陳男，起獲現金1萬3800元，下午另在小港區逮捕吳男，扣得現金4500元及海洛因一包。

檢方偵訊時，兩人坦承搶劫，雄檢今天偵結，依搶奪罪嫌起訴兩人，並建請法官從重量刑。