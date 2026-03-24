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深夜奪命！老翁疑闖紅燈遭撞亡 21歲女騎士也受傷
屏東市博愛路與勝利路口在16日深夜11時許，行人75歲黃姓老翁過馬路時，疑在紅燈穿越路口，與當時沿著勝利路直行綠燈的機車騎士21歲高女發生車禍，老翁送醫不治，機車女騎士受傷，雙方酒測值均為零。
警方表示，此類事故多與未依號誌通行及路口警覺不足有關，無論行人或駕駛人，行經路口都應確實遵守號誌並留意周遭動態。尤其年輕駕駛族群，駕駛經驗相對不足，更應養成良好用路習慣，避免因一時疏忽釀憾事。
警方提醒，行人穿越道路務必依號誌通行，切勿貪快闖紅燈；駕駛人行經路口應減速慢行、提高警覺，尤其夜間視線較差，更需注意車前狀況。
屏東警分局指出，為降低違規行為發生，昨23日起執行「青少年違規取締專案」，針對24歲以下汽車、機車及微型電動二輪車駕駛人加強取締，重點包含無照駕駛、未戴安全帽、逆向行駛、未依規定兩段式左轉、闖紅燈（含紅燈右轉）及酒後駕車等違規行為。
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