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影／全球半導體導線架龍頭順德工業上千公斤銅合金被偷 廠商司機幹的

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

「全球導線架龍頭」順德工業南投廠近日清點物料，竟有上千公斤銅合金不翼而飛，廠方調閱監視器畫面，發現竟是合作貨運司機竊取變賣，憤而報警。警方獲報後追查掌握贓物流向，追回部分銅合金及贓款，並將周嫌依竊盜罪函送法辦。

順德工業以知名文具「SDI手牌」聞名全台，更進一步拓展成為全球半導體導線架龍頭，但其南投廠近日清點物料發現約1069公斤銅合金不翼而飛，粗估市價約50萬元，調閱廠區監視器確認遭合作廠商貨運行的周姓司機竊取，憤而報警。

警方調查，該名周姓司機疑似利用進出廠區運送貨物的機會，伺機將銅合金私自載離，得手當天立刻前往彰化一處資源回收場變賣贓物，取得不法所得約39萬元後，將其中27萬元拿來還債，該回收場收購後再轉售給桃園一間金屬公司。

南投警分局表示，近年金屬原料價格高漲，銅合金等材料成為不法分子覬覦目標，該分局半山派出所獲報順德工業發生竊案後，即刻調閱相關影像蒐證展開追查，循線掌握贓物流向，成功追回失竊但已被裁切的銅合金及剩餘贓款約12萬元。

警方表示，周姓貨運司機利用職務之便行竊，依竊盜罪將周嫌函送法辦，同時擴大追查其是否還有其他違法行為，並持續釐清相關回收業者是否涉及違法收購贓物。此外也提醒企業加強物料管理與監控機制，以防類似事件再次發生。

順德工業南投廠上千公斤銅合金失竊，廠方查出是合作貨運司機行竊後報警，警方獲報後追回部分銅合金及贓款。圖／警方提供
順德工業南投廠上千公斤銅合金失竊，廠方查出是合作貨運司機行竊後報警，警方獲報後追回部分銅合金及贓款。圖／警方提供

順德工業南投廠上千公斤銅合金失竊，廠方查出是合作貨運司機行竊後報警，警方獲報後追回部分銅合金及贓款。圖／警方提供
順德工業南投廠上千公斤銅合金失竊，廠方查出是合作貨運司機行竊後報警，警方獲報後追回部分銅合金及贓款。圖／警方提供

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