桃園農田灌區一期稻作春耕火熱，部分高地灌渠末端缺水限水，農民叫苦。圖：曾增勳攝

台灣遭逢75年來最乾冬季，今年為75年來最低的春雨降雨量，桃竹苗地區水情吃緊，桃園市石門水庫蓄水量加速下降，今(24)日上午石門水庫蓄水量降至1.18億噸、蓄水率57.5%，較去年同期蓄水率更銳減3成多，新竹寶山、寶二水庫蓄水量更剩下25%，新竹竹科全靠石門水庫每天支援18萬噸供水，桃竹苗農田4月面臨輪灌供水，竹科缺水衝擊迫在眉睫。

根據氣象署資料，至今年2月底，台灣遭逢75年來最乾冬季，春雨銳減為往年2成，面臨75年來最低的春雨降雨量，目前正值一期稻作春耕整田期，農水署桃園、石門管理處估計一期稻作整田期春耕插秧將延至4月底。最近有農民指出，桃竹農田灌區高地、灌渠末端農田缺水，水利工作站通知輪流供灌，「小地主大佃農」擔心農用供水限縮，勢將影響4月一期稻作春耕插秧。

石門水庫自去年10月滿水位245公尺、蓄水量2.05億噸迄今，今年初冬季缺雨乾旱影響，石門水庫水位下降，至今日上午10時，石門水庫水位降至233.5公尺、蓄水量降至1.18億噸、蓄水率57.5%；供應新竹每天70萬噸用水的寶山、寶二水庫水位亦大幅下降，至今日上午，蓄水量分別剩下22.7%、25.3%，新竹及竹科民生、工業用水吃緊，水利署北區水資源分署自石門水庫每天調度18萬噸水量，供應新竹及竹科產業用水需求。

農業部農水署表示，春雨不如預期，石門水庫蓄水雖然降至6成以下，桃園在陂塘蓄水支援，目前桃園水情還好，竹苗水情較吃緊，農田灌區陸續採取輪流灌溉供水，其中新竹頭前溪灌區已採取系統性節水推廣計畫措施，進行行動抗旱機、抽取河川水灌溉，竹苗農田灌區先後採取輪灌，桃園農田灌區目前持續一期稻作整田期插秧，農灌供水需求較大，預計4月逐漸進入一期稻作本田期，將視本田期水情狀況檢討，農田灌區將比照往年，採取輪流灌溉措施，避免水資源浪費。

農水署桃園、石門管理處表示，目前石門水庫蓄水量不到6成，一期稻作整田期春耕期間，石門水庫自2月下旬至3月底集中供應農灌用水，目前桃園市南、北灌區完成一期稻作春耕8成多，因為今年水情較吃緊，該管理處配合農水署農灌供水操作，若灌區農田高地、灌渠末端缺水，農民可聯絡水利工作站支援，若農水署4月進行輪灌，各工作站也會全力配合調度。

本文章來自《桃園電子報》。原文：春雨乾旱桃竹苗水情吃緊 竹科缺水衝擊迫在眉睫