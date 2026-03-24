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彰化去年10大肇事路口出爐 這路口持續霸榜共47件37人受傷

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

依交通部道安統計，彰化縣去年車禍事故共2萬3746件比前年減少351件，30日死亡人數是221人比前年減少10人，其中10大肇事路口，過去幾乎都是彰化市占榜，去年雖然仍由彰化市中山路、東民街及中華路口居榜首，但去年員林市及鹿港鎮各有一處路口上榜。

依道安統計，彰化縣車禍事故中，機車主要肇事原因是未保安全距離、恍神及分心駕駛、左轉彎未依規定；小型車車禍則依次是依規定讓車、有號誌路口轉彎未依規定讓直行車先行、 左彎未依規定；行人車禍原因依次是未依線或標誌穿越道路。穿越道路未注意左右來車及在道路上嬉戲或奔走。

在全縣10大易肇事路口統計，過去幾乎都由彰化市包辦，但去年則有員林市及鹿港鎮上榜，其中，第一名仍是彰化市中山路二段、孔門路、東民街共發生47件37人受傷，第二名是彰化市中山路二段、中山路二段644巷、光復路有35件22人受傷，第三名是彰化市大埔路、中興路的29件21受傷，員林市三民街、博愛路的30件20人受傷居第六，鹿港鎮永安二路、永安三路、鹿和路一段的25件17傷居第10。

彰化市中山路二段、孔門路、東民街路已連續多年位居榜首，公路局彰化工務段曾邀請學者專家會勘，多位學者專家認為，牌樓造成縮幅縮小，影響行車動線、汽機車分流，也容易形成視線死角，除了影響行車動線，也容易發生車禍，建議將八卦山牌樓拆除，不過八卦山牌樓已列冊文資保存，且縣府完成修繕不久，公路局認為拆除牌樓「茲事體大」，才未列入改善方案。

學者專家認為，此一路口事故多發地點集中於牌樓路口，而非議會前之路口，因此，應聚焦於牌樓前的道路狀況，進行號誌優化與標線調整，從根本改善交通安全問題，建議採取行人穿越道配置調整、 牌樓路口的機車與汽車分流管理、交通號誌與標誌、標線優化，及提升交通安全意識。

公路局彰化工務段段長廖志彬說，公路局已依專家學者建議做了改善措施，但因此一路口路幅及車流量大，比較難約束用路人，公路局仍然會再視狀況，在工程上持續改進，也希望駕駛人能注意路況，減速慢行，才能有效減少事故發生。

彰化市大埔路與中興路口是去年彰化縣10大易肇事路口第3名，縣府獲中央補助，正辦理路口優化，希望減少車禍發生。本報資料照片
彰化市大埔路與中興路口是去年彰化縣10大易肇事路口第3名，縣府獲中央補助，正辦理路口優化，希望減少車禍發生。本報資料照片

彰化市中山路二段、孔門路及東民街口是彰化縣肇事案件最多的路口，學者建議拆除八卦山牌樓改善，但公路局認為茲事體大未列入。本報資料照片
彰化市中山路二段、孔門路及東民街口是彰化縣肇事案件最多的路口，學者建議拆除八卦山牌樓改善，但公路局認為茲事體大未列入。本報資料照片

位在彰化縣議會前的彰化市中山路二段、孔門路及東民街口，是彰化縣易肇事路口第一名，其中的八卦山牌樓被認為是主要原因之一。本報資料照片
位在彰化縣議會前的彰化市中山路二段、孔門路及東民街口，是彰化縣易肇事路口第一名，其中的八卦山牌樓被認為是主要原因之一。本報資料照片

彰化縣 交通安全

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