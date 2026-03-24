影／新莊公車機車互不相讓 倒楣卻是前方貨車挨撞噴衝

新北市新莊福營地區昨天有1起公車追撞貨車無人受傷小車禍，但因行車記錄影像被公開而引發討論、質疑公車司機強行切換車道欺負機車；倒楣的貨車則被另1輛機車害到挨撞。不少網友感慨馬路三寶真的很多，互不相讓是主因。

這起事故發生在新莊區中正路，後車的行車記錄畫面在YouTube被公開，網友很認真觀看並分析肇因。昨天上午10時許，首都客運60歲許姓司機駕駛235線公車往桃園方向原本行駛內側車道，但因前方路口變成左轉專用道且有車輛停等待轉。

這時公車疑似不顧右側有許多機車併行，打了方向燈就強行向外側切換車道，因此被按喇叭示警。右前方由42歲黃姓司機駕駛的小貨車準備右轉中正路558巷，提早打方向燈且慢慢減速，但有1輛機車不禮讓並打算從右側穿越超車。

公車司機不知是否被按喇叭分心，因而未注意前方路況，衝向前追撞被迫停在右前方巷口待轉的貨車。貨車猛然挨撞朝向前方店面滑衝，幸好及時煞停，差點又波及另3輛機車釀成二次事故。

網友忿忿不平指稱常在路上遇到公車打了方向燈就硬切，非常兇。也有人認為按喇叭那輛機車若禮讓公車而非互不相讓，可能就不會發生後續追撞。警方表示雙方沒有飲酒、已採證，肇事原因與責任尚待進一步調查釐清。

新北市新莊區中正路昨天上午有1輛公車追撞前方貨車，導致車頭損毀，幸好無人受傷。記者林昭彰／翻攝

新北市新莊區中正路昨天上午有1輛公車追撞前方貨車，導致車頭損毀，幸好無人受傷。記者林昭彰／翻攝