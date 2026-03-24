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影／凌晨酒駕竟高速直衝撞進吊車行 男駕駛送醫不治
徐姓男子酒駕凌晨時屏東縣恆春鎮上高速行駛，直直衝進路旁吊車行，徐男送醫不治，經警方委託院方對徐男抽血檢測換算後，酒測值達1.22mg/L。
恆春警分局指出，3月23日凌晨3時許獲報恆春鎮恆公路段交通事故，57歲徐姓男子開車沿環城北路行駛，不明原因突然直直衝進恆公路的一家吊車行，現場發出巨大聲響，附近居民發現後，趕緊報案。
徐男送醫急救不治，警方委請院方抽血，酒精濃度值244mg/dl，換算呼氣值達1.22mg/L，超過法定標準。
警方已通知家屬，並報請檢方相驗。警方提醒，酒後勿存僥倖心理勉強上路，酒精會抑制大腦中樞神經，導致判斷力下降、反應時間延長並無法集中注意力，嚴重影響行車安全。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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