影／凌晨酒駕竟高速直衝撞進吊車行 男駕駛送醫不治

依交通部道安統計，彰化縣去年車禍事故共2萬3746件比前年減少351件，30日死亡人數是221人比前年減少10人，其中10大肇事路口，過去幾乎都是彰化市占榜，去年雖然仍由彰化市中山路、東民街及中華路口居榜首，但去年員林市及鹿港鎮各有一處路口上榜。

2026-03-24 11:53