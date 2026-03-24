台中台灣大道紋髮店遭宵小拔門索行竊 女業者懸賞10萬紅包抓賊

「慢慢日茂」紋髮台中店在今年1月25日晚間遭到一名竊賊破壞電子門鎖後，進入店內偷走現金、拔除監視器主機等設備，造成店家損失超過10萬元，女業者近日在網路平台Threads發文，描述案發經過，並公布涉案歹徒的影像，懸賞10萬元紅包，幫忙抓賊，也稱「創業6年第一次遇到」。警方表示，持續擴大搜索範圍，查緝歹徒到案。

第一警分局回應，此案是位於西區台灣大道二段的店家，在今年1月25日晚間6時許獲報，該店周姓女店長稱，當日上午開店時，即發現大門電子鎖被破壞，櫃台內的現金5萬元、價值約5萬7000元的監視器主機遭竊。

一分局指出，後續調閱監視器，發現一名男子涉有重嫌，男子步行離開後，先至附近地下道躲藏，伺機跟隨人潮搭乘公車離開。

一分局向客運公司調閱監視器，因該時段的監視器影像已被覆蓋，將持續擴大搜尋範圍，追緝犯嫌到案。

一分局表示，警方將持續擴大調閱周遭監視器，全力查緝犯嫌到案，針對案發周邊加強巡查作為，持續維護轄區治安與民眾財產安全。

台中市西區紋髮店今年初遭宵小行竊，業者在網路平台分享經過，也提供歹徒影像及10萬元紅包，希望民眾幫忙抓賊。圖／摘自Threads